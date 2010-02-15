Тимошенко почтила память погибших в Афганистане украинцев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане, по случаю Дня чествования участников боевых действий, погибших на территории других государств.

Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, от имени премьера к мемориалу был возложен венок, а сама Ю.ТИМОШЕНКО положила букет красных роз, после чего почтила память погибших минутой молчания.

После церемонии в церкви Воскресения Христова состоялась панихида, во время которой Ю.ТИМОШЕНКО помолилась за умерших и поставила свечу за упокой их душ.