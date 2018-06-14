Вехи недели. Янукович набирает вес, Тимошенко отходит с боем
Кожемякин заявил, что колеблющимся депутатам предлагают от 3 до 5 миллионов долларов... Тимошенко сказала, что Янукович никогда не будет легитимным президентом...
Центральная избирательная комиссия объявила Виктора Януковича избранным Президентом Украины, дав основание его сторонникам готовиться к инаугурации, а противникам – оспаривать решение ЦИК в суде. Юлия Тимошенко заверила сограждан, что Янукович никогда не будет легитимным главой государства. Юрий Луценко придумал для себя новое звание – «духовный лидер МВД».
|Виктор Янукович
Впрочем, все это не остановит Юлию Тимошенко. Премьер выдержала пятидневную паузу, прежде чем с телевизионных экранов пообещала согражданам не признавать результаты президентских выборов. Молчание лидера БЮТ заставляло ее оппонентов заметно нервничать, зато выступление оказалось предсказуемым: Юлия Владимировна поведала о массовых фальсификациях и своей готовности защищать украинскую демократию от Януковича. Теперь становится понятным тайный смысл давнишних переговоров между БЮТ и Партией регионов о создании широкой коалиции для переписывания Конституции: Януковичу должны были достаться корешки (президентский пост с минимумом полномочий), а Тимошенко претендовала на вершки (премьерский портфель с рычагами государственного управления). И, конечно же, демократия оставалась бы при таком сценарии в безопасности. Но раз задушить Виктора Федоровича в объятиях не получилось, придется Юлии Владимировне возвращаться к оппозиционной деятельности, в которой она весьма эффективна. В субботнем телеобращении Тимошенко пообещала также не собирать майданы.
|Юлия Тимошенко
Долго собирался с духом Юрий Луценко, по столице после второго тура даже поползли слухи об исчезновении «терминатора». Но, как выяснилось из первых уст, после увольнения парламентом с поста министра внутренних дел, оперативного назначения правительством и.о. шефа МВД и решения суда о нелегитимности этого решения Юрий Витальевич решил стать «духовным лидером МВД». В Европе нечасто услышишь, чтобы руководитель органов правопорядка так живо использовал оппозиционную риторику. Луценко убежден, что и Тимошенко, и Януковичу придется сосуществовать во власти. Не преминул лидер «Народной самообороны» опровергнуть слухи о том, что его парламентские соратники не прочь принять участие в переформатировании коалиции под нового Президента.
|Юрий Луценко
Янукович не торопится называть имя политика, которого он хотел бы видеть премьером. Дело, следует понимать, не в позиции бютовцев, утверждающих, что президентские выборы не имеют никакого отношения к формированию коалиции, а в том, что вопрос переформатирования нового парламентского большинства пока не решен. Хотя бдительный шеф департамента безопасности БЮТ Андрей Кожемякин уже заявил, что колеблющимся депутатам предлагают от 3 до 5 миллионов долларов, дело не только в деньгах. Куда важнее политическая перспектива и возможность быть переизбранным в Верховную Раду. Владимир Литвин, к примеру, уверен, что намного легче сформировать парламентское большинство, чем найти сегодня 1,5 млрд. гривен на досрочные парламентские выборы. Рачительный спикер беспокоится не столько о государственной экономии, сколько о собственном политическом будущем.
Экономика страны продолжает подавать сигналы политикам: пора, дескать, поработать. Инфляция по итогам января составила 1,8%, а данные Счетной палаты можно назвать «черной меткой» для правительства Тимошенко. Падение ВВП составило 13,9%, а дефицит бюджета – 34 миллиарда гривен. Стоит ли удивляться, что Николай Азаров (возможный претендент на премьерский портфель) пригрозил возбуждением уголовных дел за нецелевое использование бюджетных средств. Еще один соискатель премьерского места, Сергей Тигипко, призвал не бояться «донецких», заверив, что уйдет в оппозицию, если не получит достойного места в новой власти.
Евгений Магда