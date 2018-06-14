Вехи недели. Янукович набирает вес, Тимошенко отходит с боем

Центральная избирательная комиссия объявила Виктора Януковича избранным Президентом Украины, дав основание его сторонникам готовиться к инаугурации, а противникам – оспаривать решение ЦИК в суде. Юлия Тимошенко заверила сограждан, что Янукович никогда не будет легитимным главой государства. Юрий Луценко придумал для себя новое звание – «духовный лидер МВД».

Большинство в Центризбиркоме и умение «регионалов» направлять мобильные группы своих депутатов в узкие места вкупе с митингом сторонником Виктора Януковича на площади Леси Украинки сделали свое дело: 14 февраля ЦИК официально зафиксировала проявление электоральной любви большинства проголосовавших 7 февраля украинцев к Виктору Януковичу. Особые мнения членов Центризбиркома, назначенных по квоте БЮТ, не стали помехой для обнародования имени нового главы государства. Соратники Юлии Тимошенко пообещали оспаривать решение в Высшем административном суде, с и.о. председателя которого Александром Пасенюком у БЮТ весьма напряженные отношения. Соратники Януковича тем временем начали подготовку к его инаугурации.

Впрочем, все это не остановит Юлию Тимошенко. Премьер выдержала пятидневную паузу, прежде чем с телевизионных экранов пообещала согражданам не признавать результаты президентских выборов. Молчание лидера БЮТ заставляло ее оппонентов заметно нервничать, зато выступление оказалось предсказуемым: Юлия Владимировна поведала о массовых фальсификациях и своей готовности защищать украинскую демократию от Януковича. Теперь становится понятным тайный смысл давнишних переговоров между БЮТ и Партией регионов о создании широкой коалиции для переписывания Конституции: Януковичу должны были достаться корешки (президентский пост с минимумом полномочий), а Тимошенко претендовала на вершки (премьерский портфель с рычагами государственного управления). И, конечно же, демократия оставалась бы при таком сценарии в безопасности. Но раз задушить Виктора Федоровича в объятиях не получилось, придется Юлии Владимировне возвращаться к оппозиционной деятельности, в которой она весьма эффективна. В субботнем телеобращении Тимошенко пообещала также не собирать майданы.

Юлии Владимировне приходится решать одновременно несколько задач. С информированием общества о фальсификациях во время второго тура худо-бедно справились повышенные до заместителей председателя фракции БЮТ Андрей Шкиль и Сергей Соболев. Предложения Николая Томенко «сердечникам» добровольно уйти в оппозицию не пробились сквозь окружение Юлии Владимировны, в котором уже зияют дыры, созданные рванувшими на поклон к Януковичу. Зато юристы, имеющие опыт борьбы за проведение третьего тура – Сергей Власенко и Николай Катеринчук – полны решимости показать класс юридической работы Юлии Тимошенко.

Долго собирался с духом Юрий Луценко, по столице после второго тура даже поползли слухи об исчезновении «терминатора». Но, как выяснилось из первых уст, после увольнения парламентом с поста министра внутренних дел, оперативного назначения правительством и.о. шефа МВД и решения суда о нелегитимности этого решения Юрий Витальевич решил стать «духовным лидером МВД». В Европе нечасто услышишь, чтобы руководитель органов правопорядка так живо использовал оппозиционную риторику. Луценко убежден, что и Тимошенко, и Януковичу придется сосуществовать во власти. Не преминул лидер «Народной самообороны» опровергнуть слухи о том, что его парламентские соратники не прочь принять участие в переформатировании коалиции под нового Президента.

Надо сказать, что жизнь может одернуть Юрия Витальевича. Конечно, некоторые члены фракции НУ–НС сегодня ощутили себя в центре внимания, но от того политические процессы в третьем по величине парламентском объединении не стали более предсказуемыми. Формальная принадлежность к какой-либо из многочисленных групп внутри «лоскутной» фракции не будет играть определяющей роли для политического самоопределения большинства нунсовцев. Из ярких событий в жизни фракции НУ–НС стоит отметить возвращение в ее лоно Арсения Яценюка, временно переставшего играть роль фронтовика-одиночки, ситуативную консолидацию групп «За Украину» и УНП и попытки сформировать единую фракционную позицию для участия в большом политическом торге.

Янукович не торопится называть имя политика, которого он хотел бы видеть премьером. Дело, следует понимать, не в позиции бютовцев, утверждающих, что президентские выборы не имеют никакого отношения к формированию коалиции, а в том, что вопрос переформатирования нового парламентского большинства пока не решен. Хотя бдительный шеф департамента безопасности БЮТ Андрей Кожемякин уже заявил, что колеблющимся депутатам предлагают от 3 до 5 миллионов долларов, дело не только в деньгах. Куда важнее политическая перспектива и возможность быть переизбранным в Верховную Раду. Владимир Литвин, к примеру, уверен, что намного легче сформировать парламентское большинство, чем найти сегодня 1,5 млрд. гривен на досрочные парламентские выборы. Рачительный спикер беспокоится не столько о государственной экономии, сколько о собственном политическом будущем.

Экономика страны продолжает подавать сигналы политикам: пора, дескать, поработать. Инфляция по итогам января составила 1,8%, а данные Счетной палаты можно назвать «черной меткой» для правительства Тимошенко. Падение ВВП составило 13,9%, а дефицит бюджета – 34 миллиарда гривен. Стоит ли удивляться, что Николай Азаров (возможный претендент на премьерский портфель) пригрозил возбуждением уголовных дел за нецелевое использование бюджетных средств. Еще один соискатель премьерского места, Сергей Тигипко, призвал не бояться «донецких», заверив, что уйдет в оппозицию, если не получит достойного места в новой власти.

Евгений Магда