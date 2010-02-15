Янукович хочет, чтобы Тимошенко ушла

Виктор Янукович заявляет, что в вопросе его президентства поставлена точка, и скоро будут сформированы новые коалиция и правительство.

"На мой взгляд, точку поставил украинский народ 7 февраля, и это главное. Тот процесс, который сейчас идет, - в рамках демократических процедур и украинского законодательства", - сказал он в интервью "Би-Би-Си" на днях.

"Безусловно, сегодня надо по возможности скорее определиться с формированием новой власти, то есть правительства, новой коалиции в парламенте, и этот процесс он также идет, незаметно, но он идет", - заявил Янукович.

"Я надеюсь, что на следующей неделе, окончательно будут приняты эти решения, и официальные переговоры будут за короткий срок проведены и закончены", - сказал он.

Янукович считает, что премьер Юлия Тимошенко должна была бы признать поражение на выборах и уйти с должности.

"Безусловно, было бы намного лучше и для политиков, и для государства, если бы премьер-министр признала свое поражение и объявила, что она идет в оппозицию. Она бы открыла переговорный процесс, который бы приблизил начало новой власти", - заявил он.

"Он сегодня должен как можно скорее начаться. Этого хотят избиратели, этого хочет мир. Наши партнеры в мире ждут, чтобы можно было как можно скорее начать переговорный процесс, определиться по приоритетным направлениям сотрудничества с Украиной. Это нужно сегодня всем", - заявил Янукович.

Он считает, что разделение общества, которое проявили последние выборы, вызвана чрезмерной политизацией жизни в Украине.

"Я считаю, что слишком большая политизация, которая произошла за последние 5 лет в обществе, она мешает сегодня стране экономически развиваться. И это неестественное явление для состояния общества", - отметил лидер Партии регионов.

"На мой взгляд, этого вопроса в ближайшее время уже не будет. Я буду делать все для того, чтоб убедить людей, что лучше жить - лучше, чем плохо жить. Поэтому, я буду стараться, чтобы новая власть работала эффективно, и в вопросах внутренней и внешней политики", - заявил он.

"И это будет тот пример, который будет убеждать людей, что мы все живем на одной территории, название которой Украина. И ради Украины, ради строительства сильного государства, надо объединяться", - утверждает Янукович.

По его словам, ответы на вопросы будущего и экономики "должно дать уже новое правительство" - и "Украина должна пойти путем реформ".

Украинская правда