Когда лучше провести местные выборы

Партия регионов еще не определила свою позицию по поводу целесообразности переноса сроков проведения местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель председателя ПР, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что Партия регионов поручила своему однопартийцу Виктору ТИХОНОВУ провести консультации с автором соответствующего законопроекта Оксаной БИЛОЗИР по этому поводу, чтобы Партия регионов могла определиться со своей позицией.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ не согласился, что, возможно, было бы целесообразно перенести местные выборы на осень, чтобы объединить их с досрочными парламентскими выборами.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ выразил убеждение, что досрочные парламентские выборы нужно будет проводить уже весной, поскольку, если ничего не выйдет с формированием коалиции, то нужно срочно распускать парламент. «Иначе будет экономический коллапс», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, подчеркнув, что нельзя медлить в существующей экономической ситуации.

Также он сообщил, что на сегодняшнем заседании фракции ПР не обсуждались никакие стратегические вопросы. По его словам, речь шла о текущих вопросах следующей пленарной недели.

Как сообщалось, народный депутат О.БИЛОЗИР 12 февраля зарегистрировала в ВР проект постановления, которым предлагается перенести дату очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей с 30 мая 2010 года на 26 сентября 2010 года.