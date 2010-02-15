Янукович: мои первых пять лет позволят посмотреть людям в глаза

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, за последние пять лет украинский народ устал от политиков и от политизации жизни», поэтому «сегодня нам нужно вернуться к житейским проблемам, к тому, что интересует людей».

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал Виктор ЯНУКОВИЧ.

«А это объединяет, потому что независимо от того, где живет врач, учитель, рабочий любого предприятия - на востоке, на западе, в центре или на юге - они все хотят, чтобы решались социальные вопросы, вопросы жизнеобеспечения регионов решались, чтобы они могли жить на стабильной территории в Украине. Вот решение этих задач на этом пути объединит украинский народ», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что намерен инициировать процесс совершенствования законодательной системы, чтобы выборы проводились не чаще, чем один раз в пять лет.

«Проведение ежегодно выборов вносят дестабилизацию, в том числе, экономическую», - сказал он.

Также он отметил, что политики должны нести ответственность за все, что они обещают избирателям, отчитываться.

«Я надеюсь, что мои первых пять лет дадут мне возможность посмотреть через пять лет людям в глаза… Я верю, что за первые пять лет выполнил ту задачу, которую я наметил. Я обязан это сделать», - сказал он.