Обращение Юлии Тимошенко к народу

Добрый вечер, дорогие мои!

Завершился второй тур президентских выборов, и я хочу низко поклониться всем, кто поддержал меня в это сложное время своим доверием, любовью, своим голосом, работой в штабах и на участках, своей борьбой за достойную жизнь. Я также низко кланяюсь всем, кто в это трудное время молился за Украину и за нашу победу. И пусть у вас не будет никаких сомнений, что мы с вами победили!

Но наши оппоненты, как и в 2004 году, продемонстрировали свою неготовность избираться по честным демократическим правилам. Они прекрасно осознавали, что не имеют шансов завоевать симпатии большинства людей законным путем.

Мы не потеряли ни одного мгновения. Все эти дни и ночи, прошедшие со дня голосования, мы занимались тяжелой юридической работой. Мы собирали данные свидетелей, обрабатывали документы, работали с юристами. И сегодня я могу твердо сказать вам, что выборы в Украине были сфальсифицированы. И это уже не политическая декларация, а четкая правовая оценка юристов.

Приведу только один пример, и вам все станет понятно. Нам удалось открыть по решению суда участки в Крыму для того, чтобы пересчитать голоса. Мы были шокированы тем, что на всех без исключения участках юридически установлены фальсификации от 3% до 8% в пользу Януковича.

В целом же по Украине возможные объемы фальсификации составляют более одного миллиона голосов по различным технологиям. Этих голосов вполне достаточно для нашей общей победы. Мое убеждение в том, что надо бороться, подтверждают также и последние показания отдельных наблюдателей от ОБСЕ. Они выразили желание выступить в судах на нашей стороне с видеоматериалами, со своими оценками, что на выборах в Украине были системные фальсификации.

Я понимаю, что вы устали от жестоких политических боев, и я вместе с вами также хочу стабильности и спокойствия в нашем государстве. Но если сегодня мы не защитим демократию, право вашего честного выбора, завтра мы проснемся в другой стране, где правят диктатура и беззаконие. Ради будущего нашей страны я прошу вас меня понять и поддержать. Это не только мое дело, это дело всех честных людей - защитить нашу свободу.

Имея все доказательства, я приняла единственно возможное решение - обжаловать результаты выборов в суде. Я буду на основании юридических аргументов защищать наше государство, ваш выбор.

Я очень хорошо знаю, так как и вы, качество работы наших судов. Но в то же время моя ответственность перед вами, перед страной обязывает меня бороться за восстановление справедливости. Не пойти сегодня в суд означает сдать Украину криминалитету без боя.

Я не буду собирать майданы и не допущу публичных гражданских противостояний. Украине как никогда нужны стабильность и спокойствие.

И именно поэтому мы будем действовать только правовыми путями и только в суде.

Но я хочу четко заявить: Янукович - не наш Президент. И как бы ни развивались дальше обстоятельства, он никогда не станет легитимно избранным Президентом Украины.

Я остаюсь оптимистом и хочу верить в то, что для судей, которые будут рассматривать это дело, это будет дело чести и дело защиты законов и ваших прав.

И еще одно, что побуждает меня идти в суд. Даже еще до объявления окончательных результатов выборов Янукович сделал ряд резких антиукраинских заявлений, которые прямо противоречат украинским национальным интересам. И это только начало.

Вопиющим фактом нечестности стало недавнее голосование Партии регионов против собственного законопроекта о повышении социальных стандартов, того самого, на чем строились все предвыборные пиар-технологии Януковича.

Именно поэтому я готова и способна бороться. Я хочу сказать вам, что буду делать все возможное, чтобы защитить вас, ваших детей и наше родное государство. И поэтому я прошу вашего понимания и поддержки на этом сложном пути. Я была и остаюсь с вами.