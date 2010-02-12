Партия регионов не сможет создать стабильное большинство в парламенте

Партия регионов, несмотря на победу своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, не сможет создать в нынешнем составе Верховной Рады стабильное большинство и будет вынуждена объявлять внеочередные выборы.

Такое мнение выразил эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ в анализе возможного развития событий в Украине после президентских выборов, текстом которого владеет УНИАН.

«Верховная Рада в нынешнем составе не сможет обеспечить большинство, которое бы гарантировало эффективный законодательный процесс и поддержку для правительства на протяжении двух лет, которые остаются до завершения ее каденции», - заметил он.

Эксперт отметил, что Партия регионов, скорее всего, определит дату проведения внеочередных парламентских выборов после выборов в местные органы власти, которые должны состояться 30 мая.

Майские выборы, по мнению Т.ОЛЬШАНСКОГО, должны продемонстрировать, насколько большой является поддержка Партии регионов. «Если результат будет положительным для Партии регионов, можно ожидать объявления таких выборов (в ВР) в сентябре или октябре», - отметил он.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ назвал маловероятным союз Партии регионов и БЮТ, что позволил бы Юлии ТИМОШЕНКО остаться в должности премьер-министра, отметив, что «регионалы» сделают все, чтобы она эту должность потеряла как можно скорее.

По словам польского аналитика, если Партии регионов не удастся отправить Ю.ТИМОШЕНКО в отставку и создать временную антикризисную коалицию, то Украину ожидают несколько месяцев острой политической борьбы и «паралич государства».