Литвин: досрочные выборы невозможны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что досрочные выборы в парламент в 2010 году невозможно провести из-за отсутствия их финансирования.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Рада”.

“Досрочные выборы нельзя провести, потому что их финансирование проводится исключительно из государственного бюджета”, – сказал он, напомнив, что этот документ на сегодня еще не принят.

Спикер прибавил, что даже если и будет принят бюджет, то на выборы нужно по меньшей мере 1,5 млрд. грн.

В.ЛИТВИН считает, что “возможно, проще приложить все усилия для того, чтобы организовать работу парламента Украины”, чем заниматься тем, что “будет напоминать политический бред”.

По его словам, сегодня многие политики выступают за досрочные выборы, поскольку, оставшись вне власти, они хотят использовать свой потенциал. Спикер считает, что целесообразнее было бы подумать, “как применить потенциал этих людей, чем просто сегодня все ломать и гнать страну на очередные выборы”.