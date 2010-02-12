Тимошенко выступит с заявлением позже

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО выступит с публичным заявлением после официального объявления результатов выборов.

Об этом заявил руководитель избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня в эфире телеканала Интер.

"Я убежден, что как только будут обнародованы официальные результаты Центральной избирательной комиссией, Юлия Владимировна, безусловно, выступит и заявит свою позицию", – сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, сейчас все действия избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО направлены на защиту демократии в Украине.

"Тема фальсификации выборов должна волновать не только наш избирательный штаб или нашу политическую силу. Эта тема должна тревожить всех граждан нашей страны, потому что когда на вопросы, которые сегодня поставлены, мы не получаем ответ, следующие выборы будут наихудшей пародией того, что происходило в первом и втором туре президентских выборов 2004 года", – отметил он.