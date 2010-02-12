ЦИК сделала перерыв до 13 февраля
20:39, 12 февраля 2010Политика
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Пришли все протоколы из-за границы
Центральная избирательная комиссия приняла все 113 протоколов зарубежных избирательных участков зарубежного избирательного округа относительно итогов повторного голосования по выборам Президента Украины.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, после их рассмотрения в соответствии с требованиями закона был составлен протокол Центризбиркома об итогах повторного голосования в пределах зарубежного избирательного округа, который подписали все присутствующие на заседании члены ЦИК.
В заседании Комиссии сделан перерыв до 13 февраля.
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