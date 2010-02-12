Януковича поздравил британский премьер

Премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы и связей с общественностью посольства Великобритании в Украине, в поздравлении говорится: «Выборы были решительным проявлением демократии. Международные наблюдатели заявили, что выборы были свободными и справедливыми. Великобритания давно поддерживает стремление Украины о вступлении в Европейский Союз и будет оказывать эту поддержку и в дальнейшем. Более широкий ЕС - это более сильный ЕС, и он будет способствовать более сильной и более богатой Британии».