Двух нардепов от ПР обвиняют во вмешательстве в работу избиркомов

Народные депутаты Украины от Партии регионов Владимир ЛАНДИК и Михаил ЧЕЧЕТОВ вмешивались в работу избирательных комиссий в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«Во время принятия протокола 111-й окружной избирательной комиссии (г. Антрацит, Луганская область – УНИАН) председатель окружной избирательной комиссии, которая приняла решение о повторном пересчете голосов на 22-х избирательных участках, сообщил о вмешательстве в работу окружной избирательной комиссии двух народных депутатов от Партии регионов. Это народные депутаты ЛАНДИК и ЧЕЧЕТОВ, которые путем угроз членам окружной избирательной комиссии, путем давления на них добились того, что комиссия отменила свое решение о проведении повторного пересчета голосов на этих участках», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, члены этой избирательной комиссии нашли основания для пересчета голосов на избирательных участках.

Также Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что такой пример не является единичным. В ряде других комиссий также было противостояние между членами комиссий, или в работу комиссий вмешивались народные депутаты, оказывали давление, «что действительно повлияло на установление итогов голосования в пределах территориальных избирательных округов».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля штаб «Донбасс» кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО сообщил, что народный депутат Украины от Партии регионов В.ЛАНДИК сорвал работу 109-й окружной комиссии (г. Красный Луч, Луганская область). По сообщению доверенного лица Ю.ТИМОШЕНКО Бориса ПЕРЕПЕЛИЦЫ, в 14.00 народный депутат от Партии регионов В.ЛАНДИК ворвался в помещение, где проходило заседание окружной избирательной комиссии. По словам Б.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, член команды кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА угрожал, оскорблял и унижал членов комиссии. Его агрессивное поведение сделало невозможным последующую роботу ОИК.

В тот же день народный депутат от БЮТ Евгений СУСЛОВ сообщил, что представитель В.ЯНУКОВИЧА народный депутат М.ЧЕЧЕТОВ угрожал членам окружной избирательной комиссии № 111 (г. Антрацит, Луганская область). По словам Е.СУСЛОВА, М.ЧЕЧЕТОВ прибыл в ОИК в сопровождении своего коллеги по парламенту В.ЛАНДИКА около 16.00. Ворвавшись в комнату для проведения заседаний, соратник В.ЯНУКОВИЧА сразу начал угрожать членам комиссии. «Михаил ЧЕЧЕТОВ с порога сказал членам комиссии, что у них всех есть семьи. И каждому из них придется подумать о своем будущем», - утверждает депутат от БЮТ. «Правда, сразу после этих слов он заметил меня, стушевался и быстро исчез из помещения избирательной комиссии», - добавил Е.СУСЛОВ.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что располагает видеозаписью угроз М.ЧЕЧЕТОВА в адрес членов ОИК и готов предоставить ее всем заинтересованным телеканалам.