Януковича поздравили еще 5 президентов

В адрес лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА продолжают поступать официальные поздравления руководителей европейских государств по случаю избрания Президентом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на протяжении последних часов В.ЯНУКОВИЧ получил поздравления с победой на выборах главы государства от Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, Президента Словакии Ивана ГАШПАРОВИЧА, Президента Болгарии Георгия ПИРВАНОВА, Федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА, Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН.

Европейские лидеры пожелали В.ЯНУКОВИЧУ успехов на посту главы государства и выразили надежду на укрепление и развитие плодотворных, взаимовыгодных добрососедских отношений между государствами.