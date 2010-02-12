Луценко: Тимошенко должна остаться премьером при президенте Януковиче

16:18, 12 февраля 2010
Политика
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И.о. министра объяснил зачем

И.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что в случае признания лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна остаться премьер-министром.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если В.ЯНУКОВИЧ, не дай Бог, будет признан Президентом Украины, то он может налагать вето на решения парламента и даже правительства, но Ю.ТИМОШЕНКО должна работать на выведение страны из кризиса», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

 

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