Луценко считает себя «духовным лидером МВД»

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что не признает победу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, пока фактам нарушений во время голосования не даст оценку Высший административный суд Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы должны признать, что Партия регионов опять опиралась на методы фальсификаций 2004 года, и Высший административный суд Украины должен провести изучение признаков фальсификаций, в частности, голосование на дому, подвоз избирателей, внесения избирателей в реестр в день голосования (в чью пользу - не знаю, это нужно изучать). Но сегодня мы имеем полные признаки фальсификаций, которые привели к успеху господина ЯНУКОВИЧА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в зависимости от решения суда могут быть отменены или пересмотрены результаты голосования в отдельных регионах, где было больше нарушений или в Украине в целом.

«Я не признаю победу ЯНУКОВИЧА до рассмотрения материалов в суде. Если суд признает победу ЯНУКОВИЧА, я тут же напишу заявление и уволюсь из МВД и перейду в оппозицию», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем, он отметил, что выступает за пересчет голосов, а также за то, чтобы параллельно во время этой процедуры милиция проверила, совпадают ли подписи граждан в корешках избирательных бюллетеней с их подписями.

Отвечая на вопрос, в каком служебном статусе он сейчас находится, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что суд остановил действие постановления Кабинета министров Украины о назначении его на должность первого заместителя, и.о. министра. Рассмотрение этого дела по сути назначено на 22 февраля.

Кроме того, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, согласно сообщению прокуратуры, если он выйдет на работу, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело за незаконное присвоение служебных полномочий. «Поэтому я сейчас «духовный лидер МВД», который ожидает законного рассмотрения дела по сути», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.