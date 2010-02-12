Кузьмук готов быть министром, если это нужно державе и армии

Народный депутат от Партии регионов, генерал армии Александр КУЗЬМУК заявляет, что готов возглавить Министерство обороны по предложению нового Президента Украины, если это нужно государству и Вооруженным силам.

Об этом А.КУЗЬМУК сказал в четверг в эфире радио «Эра».

Он отметил, что определять персональный состав кандидатов на руководящие должности в государстве будет новоизбранный Президент Украины совместно с новым премьер-министром.

«Я – министр обороны оппозиционного правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, которое завершает в этом качестве свою каденцию. А что касается меня лично, нужно или ненужно – решать не мне. Если это нужно государству и Вооруженным силам, я к этой должности подготовлен, потому что готовился всю свою жизнь, 40 лет службы», - заявил А.КУЗЬМУК.

Касаясь темы введения контрактной армии и отмены призыва на срочную воинскую службу, что уже дважды накануне выборов обещала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, он отметил: «У нее очень плохие советники. Это невозможно сделать, и после заявления прошло уже три года, а сегодня вдвое больше контрактников увольняются, чем призывают».

А.КУЗЬМУК также отметил, что сама идея отмены призыва раздражает Вооруженные силы.

«До чего довели офицеров Вооруженных сил? О них хоть раз ТИМОШЕНКО спросила кого-то? Офицеры – это самая большая трагедия нашей страны сегодня. Если мы говорим, что у нас нет самолетов, кораблей, танков, то без этого мы могли бы выдержать и дать отпор с тем, что есть, а когда уходят офицеры, доведенные до отчаяния…», - отметил А.КУЗЬМУК.

Говоря об отсутствии уже на протяжении более полугода в стране руководителя военного ведомства, А.КУЗЬМУК выразил мнение, что «если закрыть сегодня Минобороны на месяц-два, Вооруженные силы этого не почувствуют». «А что они могут почувствовать, если приостановлены государственные программы развития, и уже несколько лет не выполняются; никакого финансирования абсолютно нет; а Минобороны настолько непрофессионально разбухло чиновниками, которые получают большую зарплату, – вдвое больше, чем военные, - но никаких решений не принимают», - заявил он.

А.КУЗЬМУК также констатировал, что за последние годы в Украине провалены вопросы уточнения и реализации стратегических доктринальных документов в сфере национальной безопасности и обороны и развития военной организации государства.

«Кстати, в оппозиционном правительстве ЯНУКОВИЧА все полностью проработано, и какая будет военная доктрина государства, и какие будут решения Верховного главнокомандующего, и какой будет план функционирования Вооруженных сил в стабилизационный период, и уже сформулирована концепция Государственной программы развития Вооруженных сил на период 2011-2016 годов и на перспективу до 2020 года. Мы должны разработать первую программу развития военной организации государства, чтобы своевременно, профессионально и надежно реагировать на все внешние и внутренние вызовы», - сказал А.КУЗЬМУК.