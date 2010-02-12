Генсек НАТО поздравил Януковича

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием на пост Президента Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

“От имени НАТО я тепло поздравляю В.ЯНУКОВИЧА с его избранием Президентом Украины. Выборы были свободными, честными и демократическими, образцовыми для всего региона”, - заявил А. Фог РАСМУССЕН.

“НАТО предано углублению нашего стратегического партнерства с Украиной, включая в том числе возможную помощь в области осуществления Украиной реформ, и я лично надеюсь на тесные контакты с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - добавил Генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Виктор ЯНУКОВИЧ во втором туре выборов набрал 48,95% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 45,47%.