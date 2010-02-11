Обама поздравил Януковича с победой

Президент США Барак ОБАМА поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, сегодня состоялся телефонный разговор между Б.ОБАМОЙ и В.ЯНУКОВИЧЕМ, во время которого Президент США поздравил украинского политика.

Также Б.ОБАМА дал высокую оценку уровню развития демократии в Украине, который был подтвержден во время проведения президентских выборов.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Президента США за поздравления и подчеркнул, что партнерские отношения между США и Украиной будут динамически развиваться на принципах доверия и взаимоуважения.