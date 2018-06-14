Есть ли надежда для украинских фигуристов в Ванкувере?

Завтра в Ванкувере начинается Зимняя олимпиада. Последние «зимние» медали, которые украинские спортсмены привезли в 2006 году с Олимпиады в Турине, – это две бронзы: по фигурному катанию и биатлону. Тем не менее, почитателям фигурного катания сегодня вряд ли стоит питать большие надежды. Единственная пара фигуристов, которую называют среди претендентов а медаль, Татьяна Власожар и Станислав Морозов уже год тренируются в Германии. Они были четвертыми на Чемпионате Европы, но сумеют ли они повторить результат на Играх, где, кроме европейцев, будут выступать канадские и американские спортсмены? Чего ждать украинским болельщикам от Ванкувера? Об этом мы говорим с Александром Сосненко, мастером спорта международного класса по танцам на льду, участником Чемпионата Европы и Олимпийских Игр, мастером спорта СССР, один из лучших украинских спортсменов-фигуристов 90-х.

Александр, началась зимняя Олимпиада в Ванкувере. Есть ли смысл обсуждать перспективы выступления наших фигуристов или следует просто морально подготовиться к этому позору?

Отечественное фигурное катание переживает не лучшие времена. Я тоже не без горечи смотрел Чемпионат Европы. Но давайте немного по-другому относиться к спортсменам. Мы болеем за них не только потому, что ждем медалей, а потому, что они наши. И им нужна поддержка болельщиков. В конце концов, есть пара – Татьяна Волосожар и Станислав Морозов, – которая оказалась четвертой на Чемпионате Европы и с которой мы связываем надежды на медаль. Давайте пожелаем, чтобы наши фигуристы не ухудшили свои выступления на этих Олимпийских играх по сравнению с Чемпионатом Европы. И подумаем, что нужно очень любить фигурное катание, чтобы профессионально этим заниматься при отсутствии государственной поддержки, видимых перспектив в такое непростое время.

Последние бронзовые медали наши спортсмены привезли в 2006 году с Зимних Олимпийских игр. Считалось, что в Украине были сильные школы фигуристов – в Одессе, Киеве, Харькове. Почему украинское фигурное катание так сильно деградировало?

Думаю, есть сразу несколько причин. Давайте посмотрим, что происходило в последние десятилетия. Сразу после распада Союза в Украине были десятки хороших тренеров. Но они разъехались. Кто в Европу, кто в Америку, а кто в Россию в страны Азии, где стало подниматься фигурное катание. Даже там стабильная зарплата. Я могу о себе сказать, что после завершения спортивной карьеры, когда в Харькове мне сказали, что не будет ни зарплаты, ни квартиры, я понял, что единственный путь – уезжать выступать в шоу.

Кроме того, в 90-е годы украинским фигурным катанием руководила женщина, которая смотрела на спортсменов исключительно как на источник наживы. Годы распада Союза были трудные для всех. Была ситуация, когда украинских фигуристов взялась экипировать фирма Reebok. Мы получили по пару единиц одежды Reebok, а потом дочь этой женщины вышла на рынок – продавать форму Reebok. Если ты не дал откат за участие в каком-то туре, то рискуешь быть уволенным в связи с падением мастерства. Доходило даже до того, что с нас собирали на соревнованиях на икру, шампанское и коньяк «на подкуп судей».

Что на Западе понимается под ледовыми шоу?

Это целая индустрия. Шоу – такое общее название, это и название организации, которая готовит представление, и само представление, и место, где оно проводится.

В Европе и США есть несколько известных компаний, которые занимаются организацией ледовых шоу. В свое время и в Киеве был замечательный театр на льду, который тоже распался, поскольку людям подолгу не платили зарплату. Так вот каждая из этих кампаний в год ставит одно шоу. Но при этом ранее поставленное шоу продолжает работать. Эти представления возят по разным странам, однажды мы за четыре месяца объездили двенадцать стран, побывав на трех континентах. Создатели и организаторы так чередуют туры своих коллективов, что каждый раз зритель может видеть что-то новое, за сезон – от трех до восьми представлений. А в Европе и США в каждом небольшом городке чаще всего в парке есть какое-то место для таких выступлений. В Англии популярной является сеть Blackpool. Есть сеть – Европарк.

А в каких жанрах, стилях выступают такие «театры» на льду?

Самые разные. Это и кабаре, и классика, и сказка. В 70-х было известное шоу по песням «Битлз», называлось «Желтая субмарина». Первый мой опыт – это участие в шоу Art on Ice («Искусство на льду») под руководством Тарасовой. Мы тренировались в Москве, а потом уехали в США. Это было хорошее представление, поскольку там собрались спортсмены, только-только ушедшие из спорта. Там были и Леша Тихонов, и Рома Цимбалюк. Но через какое-то время этот проект закрыли, и мы отослали свои кассеты с выступлениями в Голландию. Там находился главный офис шоу Holiday on Ice («Праздник на льду») – это старейшая организация, которой около шестидесяти лет. Они готовят шоу для людей в возрасте, которым под шестьдесят, часто это тематические постановки «Ретро», «Все о кино», «Ностальгия». Эти представления связаны с киногероями, событиями, музыкой их юности. Шикарные костюмы. Дорогие фейерверки. И это настолько волнующие представления, что посетители по именам знают всех фигуристов, есть люди, которые смотрят каждое представление, и часто случается, что у людей пожилого возраста прямо на представлении не выдерживает сердце. Была неделя, когда у нас на представлении умирали одна-две старушки ежедневно. Такое сильное для них эмоциональное переживание.

А может, без медицинской справки их нельзя пускать на шоу?

Возле театра всегда стоит скорая помощь, но иногда им уже не успевали помочь...

Вообще-то упадок фигурного катания на просторах бывшего СНГ очень помог западным ледовым театрам. Советская школа была очень сильной, спортсмены из России, Украины, Беларуси очень укрепили их творческие группы. Ведь у нас спортсмен не пропускает работу. Говорят: если наш украинский спортсмен не пришел на работу, значит, он умер. У них малейшая царапина – причина для отказа от выступления. У нас мелкая травма не принимается во внимание. Спортсменам из СССР достаточно было посмотреть один раз кассету с программой, и они были готовы выступать. В Holiday on Ice в Америке мой кум вот до сих пор с тройными прыжками выступает.

Сколько нужно лет, чтобы возродить фигурное катание в Украине? И что нужно для этого сделать? Кто из известных спортсменов-фигуристов постоянно живет в Украине?

В США подготовка фигуристов проходит в клубах. Родители платят тренеру. А потом, если ребенок достигает серьезного уровня, оказывается способным выступать на национальных чемпионатах, – ему дается государственное финансирование. Очень бы помогло, если бы были бесплатные катки, хотя бы один-два в городе. Интерес к фигурному катанию могло бы поднять какое-то телевизионное шоу.

Что касается известных спортсменов, которые живут в Украине... Это Евгений Плюта, Женя Леонидова. Знаю, что серьезно планирует вернуться на родину Руслан Гончаров, который хочет поднять в Украине Академию фигурного катания. Талантливых детей в Украине много. Но нужно, чтобы у состоятельных людей появился интерес к этому виду спорта.

Беседовала Лана Самохвалова