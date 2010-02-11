Бютовец Ляшко заявляет, что у него пропала карточка для голосования

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявляет, что у него пропала карточка для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады.

По словам О.ЛЯШКО, он вынужден выступать с трибуны ВР в связи с тем, что отсутствует карточка (как известно, микрофон включается после того, как будет задействована карточка для голосования на рабочем месте депутата).

Как сообщал УНИАН, сегодня на утреннем заседании парламента О.ЛЯШКО обвинил ряд депутатов от БЮТ в том, что они поддерживают закон о госзакупках, который предусматривает коррупционные схемы.