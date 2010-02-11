Колесников: БЮТ до сих пор не выиграл ни одного суда о нарушениях на выборах

На сегодняшний день суды отклонили 24 из 60 поданных представителями штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО жалоб относительно нарушений на избирательных участках на юго-востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«БЮТ до сих пор не выиграл ни одного суда по поводу нарушений на выборах относительно признания их недействительными», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он уточнил, что, в частности, сегодня суд отклонил еще 7 исковых заявлений, а, следовательно, с учетом того, что вчера таких было 17, по состоянию на сегодня представители Ю.ТИМОШЕНКО уже проиграли 24 суда. А в целом, сообщил Б.КОЛЕСНИКОВ, в суды было подано 60 жалоб о нарушениях на выборах.

Он сообщил о курьезных обстоятельствах, которые истцы считают такими, что препятствовали волеизъявлению граждан. Например, отметил депутат, в двух жалобах речь идет о том, что человеку на избирательном участке помешала проголосовать домашняя собака, которая находилась у входа. «Животных нужно любить, и не писать такие жалобы», - пошутил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также отметил, что нет оснований для пересчета голосов на избирательных участках в юго-восточных областях, как этого требуют в штабе Ю.ТИМОШЕНКО.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что честность и прозрачность выборов подтверждены тысячами международных и украинских наблюдателей, а также самими членами участковых комиссий от БЮТ, которые ставили свои подписи под протоколами.

«Пусть ТУРЧИНОВ едет и считает. Мы ему полностью доверяем», - заметил Б.КОЛЕСНИКОВ.