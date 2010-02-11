Бютовец Ляшко обвинил свою фракцию в коррупции и проигрыше на выборах

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО обвиняет фракцию БЮТ в заложенных коррупционных схемах в закон о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента во время рассмотрения проекта закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Он отметил, что фракция БЮТ не собиралась для обсуждения этого законопроекта. О.ЛЯШКО обвинил первого заместителя председателя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА в том, что решения фракции нет, а, в то же время, народных депутатов от БЮТ заставляют поддерживать закон, где есть коррупционные схемы.

Он сказал, что «это коррупция», подчеркнув, что «именно из-за такой коррупции мы и проигрываем выборы».

О.ЛЯШКО подчеркнул, что таким образом фракция БЮТ не только подводит премьер-министра Украины, но и политическую силу БЮТ.

О.ЛЯШКО настаивает, что в данном законопроекте есть «коррупционные теневые схемы». Он призвал председателя ВР Владимира ЛИТВИНА опубликовать список народных депутатов, которые проголосуют за этот закон.