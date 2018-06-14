О роли личности в украинской истории

Янукович пришел во власть для того, чтобы забить последний гвоздь в гроб коммунизма, отправить на кладбище все плохое советское, в том числе и «совков» – тупых, агрессивных, беспощадных…

Плакать или смеяться, но политическую жизнь украинского общества на ближайшие пять лет будет определять политик власти, избранный меньшинством голосов Виктор Федорович Янукович. Это, как говорил известный классик, «медицинский факт».

Именно Янукович, в силу объективных и субъективных обстоятельств и причин, полученной легитимности, но не всенародной любви, станет формальным перводвигателем, «героем с тысячу лицами», сверхчеловеком, «спасителем народа, «тайным помазанником небес» и принесет стране изобилие и триумф, международное признание.

К слову сказать, победителем избирательного марафона, как и великим политиком, сделали Виктора Януковича не PR-гении, а народное «коллективное бессознательное», которое увидело в нем героя, а не вора-преступника, вождя, а не тирана, мудрого политика, а не разрушителя государства.

Социальные и психологические приоритеты тех, кто голосовал за Виктора Федоровича, вовсе не субъективны и нечего трындеть, что его электорат впитал в себя те глупости, которые услышал от своего кумира во время трехмесячной избирательной компании. Никакая пропаганда, утверждают социальные психологи, не может быть эффективной, если она не опирается на запросы и потребности массового сознания.

Внести нечто совершенно новое в массовое сознание – дело практически безнадежное. Поэтому (совсем по Юнгу) следы памяти о счастливой жизни прежних советских поколений, врожденная «коммунистическая символика», патернализм, мифы ближнего зарубежья о «новой, постсоветской путинской России» – вот те архетипы коллективного бессознательного, доминанты, которые предопределили победу Виктора Януковича.

Ведь жизненный уровень украинского народа примерно одинаков, что на Западе, что на Востоке. И вряд ли экономические проблемы, политический кризис, злыдни, нищета, которые сегодня (за исключением, может быть, мегаполисов), живут в каждой украинской хате, стали причиной електорального раскола Украины на две практически равные части.

Но вернемся к роли личности в современной украинской политической истории. Давайте пофантазируем в стиле Фридриха Энгельса – большого знатока этой философской проблемы.

Если бы тюремный срок юного Виктора Януковича – по каким-то форс-мажорным обстоятельствам – был продлен на двадцать лет и политик Виктор Федорович не сделал головокружительную карьеру, то что бы было? Энгельс писал, что «его место занял бы кто-то другой». Ибо «человек всегда находится, как только возникает необходимость».

Но это очевидная глупость и предназначена для туго соображающих людей. И что же это за «историческая необходимость», которая на первые роли выталкивает таких государственных деятелей, как Янукович?

И еще. А что, если бы Тарас Шевченко умер в 20 лет, то Кобзарь написал бы другой человек?

В нашем трагическом событии с Виктором Федоровичем, мы лишь можем говорить о том, какие силы и идеи привели его в президентское кресло в феврале 2010 года.

Да кстати, архетипен (например, «отец нации», «вождь народов») только харизматичный политический лидер. Так, например, в случае с Владимиром Путиным – это смелые полеты на истребителях и мужественные погружения под воду на подводных лодках, демонстрация торса, его народный сленг («мочить будем в сортирах») сделали из «российского национального лидера» человека, к которому не прилипает ничего плохого.

А что ж Виктор Федорович? Какими идеями, какой харизмой, какими смыслами он потряс до основания политический режим Ющенко, премьерство Тимошенко, украинский народ? Вот здесь как раз и подходят слова политического классика марксизма об исторической необходимости, которая выталкивает в лидеры «некую случайность» в образе человека, который путает «геноцид» с «генофондом», Ахматову и Ахметова, Бебеля и Бабеля.

Давно, когда еще был жив Александр Кривенко (украинским интеллектуалам его не надо представлять), он говорил автору этих строк: «Мы за Ющенко, но это переходный Президент, он придет ненадолго». Вот и я думаю, что и Виктор Янукович пришел во власть для того, чтобы забить последний гвоздь в гроб коммунизма, отправить на кладбище все плохое советское, в том числе и «совков» – тупых, агрессивных, беспощадных. Но, естественно, не в смысле героя, сверхчеловека, современного Демокрита. А в смысле, Виктор Янукович – это еврейский пророк наоборот, такой перевертыш, шиворот-навыворот.

Мы все ему будем (и очень скоро) благодарны за то, что он окончательно дискредитирует большевицкий строй, сталинизм и их российские путинские рецидивы. Виктор Янукович для интеллектуального большинства олицетворяет уходящую в небытие советскую паранойю, авторитаризм, страну в которой «вольно дышит человек», где правит «блок коммунистов и беспартийных».

Можно согласится с Леонидом Кучмой, который, комментируя победу Януковича, восторженно заявил: «Начнем с нуля». Но в отличие от экс-Президента, я бы так сформулировал проблему нашего политического времени: как и пять лет назад, Украина вновь стоит на «точке бифуркации». Вновь надо выбирать дорогу либо к Храму, либо тоталитарную модернизацию промышленности с консервированием олигархической, бандитской политической системы. То есть те правила, которые в стране торжествуют не без помощи уходящего Виктора Ющенко и проигравшей Юлии Тимошенко.

А сегодня реальность такова: вполне конкретная команда политиков Востока Украины держат в своих руках судьбы 48 миллионной Украины. Если эти «добрые люди» в состоянии гениально угадать надежды и чаяния своих избирателей – это будет время (точнее «бремя») их славы. Но если первый политик, государственный деятель будет против общественного мнения, настроений, идей, которые владеют умами его граждан, то он обречен на неудачу, на поражение.

И еще одно очень важное наблюдение. Нынешние победители уверовали, что политтехнологи могут все. Но не может административный ресурс и манипулирование сознанием вечно продлить агонию власти. История человечества – это есть история идей. Вначале было слово, как известно. Поэтому, если мозгов нет, надо откупорить бутылку шампанского и вновь перечитать Николо Макиавелли. Потенциал политика, учил великий флорентиец, безбрежен, бесконечен, как и его глупость.

Давайте поищем между собой тех, кто действительно может справиться с «объединенными силами уголовников», политических карликов, популистов, подхалимов, украинской бесхребетностью, безразличием. И что?

Tabula rasa!

А Украине нужен свой Вацлав Гавел, Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Ден Сяопин. Нужен бескорыстный бессеребряник, если хотите Апостол Павел, послания которого станут путеводной звездой для миллионов украинцев, считающих Украину своим Отечеством.

Может, выпишем из России Григория Явлинского, попросим отдать Михаила Ходорковского? Может, подойдет Сергей Тигипко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок? Вопрос: нужен ли политик, равный Михаилу Горбачеву, который по недомыслию развалил СССР? Эти искания мне напоминают факт биографии Диогена, который в солнечный день ходил со свечой по базару и говорил: «Ищу человека!»

В заключение хочу процитировать слова из великой книги «Политика» Аристотеля: «Политическая наука могла даровать людям изобилие на земле, успешное решение житейских проблем, безопасный курс государственного корабля в политических бурях. Подобно богине любви и красоты, появлявшейся в сопровождении свиты усмиренных ею диких зверей – львов, волков, медведей. Политическое знание, основанное на этических принципах, могло укротить кровожадную дикость и звериные страсти, переполнившие человеческие души».

От себя могу добавить, точнее – напомнить лишь то, что генералам нельзя доверять решение проблем войны и мира, а политикам судьбы миллионов людей. Политикой должны заниматься не политики, а люди уж точно других профессий.

Виктор Тимошенко, Львов