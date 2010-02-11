Турчинов объяснил Януковичу, что пересчет голосов - это не больно

Блок Юлии Тимошенко готов к одновременному пересчету голосов в Донецкой и Львовской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом заявил руководитель Центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ.

В частности, по его словам, блок принимает предложение, озвученное одним из лидеров Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ относительно одновременного пересчета голосов на Востоке и в Львовской области.

А.ТУРЧИНОВ утверждает, что наибольшее количество нарушений имело место на Донбассе, где абсолютная власть принадлежит Партии регионов. Поэтому БЮТ настаивает на пересчете именно в этой области, потому что по «первым же участкам станет ясно, что результат Виктора ЯНУКОВИЧА сфальсифицирован».

Политик подчеркнул, что для его силы не принципиально, какую область для пересчета выберет Партия регионов. «Нам нечего скрывать. Если ПР хочет проверить Львовщину, мы готовы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«Пересчет – это абсолютно безболезненная процедура, бояться которой могут только те, кто сфальсифицировал народное волеизъявление. Если В.ЯНУКОВИЧ и его штабы публично выступают за честные и легитимные выборы, давайте сегодня начинать пересчет в Донецкой и Львовской областях», - призвал А.ТУРЧИНОВ.