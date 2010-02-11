Жириновский: через 5 лет восток Украины присоединится к России

Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает, что через 5 лет восточная часть Украины присоединится к России. Об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".

Отвечая на вопрос: "Вы по-прежнему считаете после того, как победил Виктор ЯНУКОВИЧ, что нужно действительно присоединить Украину к России, или, по крайней мере, ее значительную часть?", политик ответил утвердительно.

"Я считаю, что это было бы лучшим решением вопроса. Потому что видно, что это две разные Украины - западная, это то, что входило в Австро-Венгрию, Польшу, - то есть это Прибалтика, а восточная Украина - это Ташкент. Поэтому восток – это Россия. Донбасс Сталин подарил, Крым – Хрущев, - это все входило в состав России, там, в основном русское население. И одна из причин победы В.ЯНУКОВИЧА – он знает украинский, но в основе он русский человек», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он уверен, что «в перспективе так и произойдет. Потому что Запад не отдаст нам Украину, и нам невыгодно, чтобы она уходила вся и становилась второй Польшей. Поэтому идеальный вариант - это Львов столица Украины, все остальное – назад, в Россию, - 8-й или 9-й федеральный округ.

При этом В.ЖИРИНОВСКИЙ подчеркнул, что это может произойти через 5 лет, пояснив это ухудшением экономической ситуации в стране.

"Потому что экономические проблемы будут ухудшаться, и лучше всего объединяться. Европа же объединилась, там более благополучные страны объединились, чтобы выходить из кризиса в лучшем формате. У Украины вы же знаете, - по-моему, 50% падение валюты, и все остальное – самый худший вариант. Там нет ресурсов, кто на западе работает, кто - у нас. Там в год уходит из жизни 300 тысяч - целый город. У нас побольше, но у нас большая страна, а им это чувствительно. Их же уже не 50 миллионов, а 40 миллионов", – подытожил лидер ЛДПР.