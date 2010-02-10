Севастопольский штаб Тимошенко подал в ЦИК более 20 жалоб

Севастопольские представители кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО подали в Центральную избирательную комиссию 24 жалобы по итогам повторного голосования и рассчитывают на пересчет голосов в ряде участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель руководителя Севастопольского городского избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО Елена ОСАДЧУК на пресс-конференции под названием «Через фальсификации хотят украсть демократический выбор Украины».

Она отметила, что одним из самых массовых нарушений в день голосования было «внесение в списки избирателей без всяких оснований, без решения суда, без решения окружной комиссии, без уведомления из госреестра». По ее утверждению, «на некоторых участках эти внесения доходили до 70-100 человек. Людей включали в списки просто по предоставлению паспорта. На некоторых участках проводили заседание комиссии без отрыва от голосования, что закон запрещает категорически».

Кроме того, как сказала Е.ОСАДЧУК, «зафиксированы факты так называемого двойного голосования, то есть, избиратель голосовал и на дому, и на участке». Массовые нарушения фиксировались и при подсчете голосов, была использована и так называемая технология «карусель», заявила представитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «по всем зафиксированным фактам нами поданы жалобы в окружную комиссию, но вызывает недоумение работа наших окружных комиссий. Таинственным образом исчезали наши жалобы, переданные в окружком. По некоторым жалобам следовали отказы по каким-то формальным признакам. Но мы на этом не останавливаемся, мы намерены данные факты обжаловать».

Как сказала Е.ОСАДЧУК, «если решения ЦИК не будут соответствовать законодательству, тогда мы будем обращаться в суды». Е.ОСАДЧУК также выразила надежду, что ЦИК проведет тщательную проверку зафиксированных фактов, вынесет соответствующее решение, и даст команду окружным комиссиям пересчитать бюллетени по некоторым участкам.

Первый заместитель руководителя Севастопольской городской организации ВО «Батькивщина» Николай ИВАНЮК подчеркнул, что «выборы были проведены с существенными нарушениями избирательного законодательства». По его словам, «если следующие выборы при вероятном Президенте Украины будут проходить по такому же сценарию, то слово «демократия» в Украине мы должны забыть».

Вместе с тем, как сказал Н.ИВАНЮК, «в наших штабах нет особого пессимизма, нет уныния, растерянности. Радости тоже нет, но трагедии мы не делаем. Нет сомнения в том, что власть, которая сейчас придет, она временная, недолговечная. Потому что Украина - это демократическое, европейское государство, и тот режим, который будет - а он будет, к огромному сожалению, режимом, - думаю, украинский народ будет терпеть его недолго».