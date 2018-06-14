Новое большинство: зачем ПР интеллект, если у них есть Президент?

Сегодня в кулуарах парламента живо обговаривались три темы. Перечисляю в порядке возрастания интереса и количества людей, принимающих участие в обсуждении: Людмила Янукович на посту первой леди; состав будущей коалиции и вероятная персона премьера; целесообразность принятия Регламента ВР. Напомню, что сегодня многострадальный Регламент (свод правил и норм, в деталях определяющих организацию работы парламента) был принят в качестве закона. Для непосвященных поясню: вопрос придания Регламенту статус закона перезрел. Но депутаты не могут принять его на протяжении уже нескольких лет, поэтому неожиданное рождение Регламента в качестве закона – это действительно нерядовое событие.

В парламенте есть джентльмены?

Что говорилось по первой теме, в подробностях пересказывать не буду.

Скажу только, что оценила национал-демократов, которые в подобных дискуссиях оказались первыми джентльменами. В то время как сопартийцы Януковича прятали улыбки и глаза, национал-демократы сказали следующее: «Не думаем, что какая-то из гламурненьких дамочек, которые над ней смеются, тридцать лет назад ждала бы его из тюрьмы. А она ждала. А что касается ее речи и манеры общения, так ведь это речь и манера их электората. Чего тут стесняться?» Пересказываю эту дискуссию, чтобы порадовать читательниц: среди депутатов Верховной Раде водятся джентльмены. Но мало.

Попросит ли россиянин Бабаков об услуге самооборонца Куликова?

Теперь по поводу коалиции… Вы знаете, что три недели назад рассматривался вариант нового парламентского большинства: Партия регионов – НУ–НС – Блок Литвина. При этом Сергей Левочкин (“группа Фирташа – Бойко” в ПР) лелеяли мечту сделать премьером Юрия Бойко. Правда, трудно предположить, что его кандидатура пройдет через Верховную Раду. Все-таки Бойко прочно ассоциируется с Фирташем, а в дискриминацию их общего ребенка “РосУкрЭнерго” политиками, журналистами и экспертами было вложено столько сил и времени, что эта парочка родителей как-то автоматически уже причислена к лику антигероев современной истории.

Николай Азаров – бывший глава финансового блока правительства Януковича – претендует на должность премьера уже исторически и, так сказать, в силу резюме и собственных амбиций.

Мимоходом всплывали имена Бориса Колесникова – друга Рината Ахметова. Самого Колесникова о таких претензиях спросить не удалось, а его сопартийцы с выключенными диктофонами убеждали нас, что это полный бред.

Бредом они назвали и настойчивый слух, что правительство может возглавить… Тимошенко. Но предположили, что часть фракции БЮТ может принять решение и войти в состав новой коалиции без участия и согласия своей патронессы.

Все же мне более достоверной кажется информация, что «регионалы» озабочены сколачиванием большинства, кандидатура премьера будет согласовываться, когда физически договорятся о коалиции. И я разделяю мнения тех депутатов, которые убеждены, что на посту премьера «регионалы» захотят видеть только своего человека.

Но если говорить о тех переговорах, которые ведутся… Вчера было заседание фракции и позже политсовета НУ–НС с интригующей повесткой: вхождение в новую коалицию, которая якобы будет выдвигать премьером Арсения Яценюка. Лидер фракции НУ–НС Николай Мартыненко позже сказал, что кандидатура Яценюка не рассматривалась, и что информация была вброшена в СМИ с провокационной целью. Мне пришлось выслушать и другое мнение. Предложение подавать Яценюка якобы стояло в повестке, но Яценюк действительно нигде и никем серьезно не рассматривается. Его имя появилось в повестке просто, чтобы сделать эту не особо симпатичную смену нунсовцами партнеров по парламентскому большинству не такой отвратной. Сравните сами, что звучит лучше: думаем войти в коалицию и выдвинуть Яценюка премьером – или: думаем войти в коалицию Президента Януковича. Первое явно звучит оправдательнее, не так ли? Ну а руководству фракции НУ–НС нужно было собрать людей, чтобы прикинуть, на кого они смогут рассчитывать, сколько бойцов они приведут к Януковичу.

Когда товарищи по борьбе подсчитывали штыки для будущей коалиции, то выкинули из блока НУ–НС только представителей трех партий: Юрия Кармазина (Партия защитников отчизны), Владимира Стретовича (Христианский демократичний союз) и Бориса Тарасюка (Народный рух Украины). Это – верные штыки БЮТ, в силу того, что некоторые из них больше никому и не нужны.

Говорят, что Народная самооборона в случае чего тоже будет договороспособной. Во-первых, слышала, что Юрия Луценко предупредили, что бывшая жертва и нынешний узник Борис Пенчук очень скучает один в камере. Во-вторых – пересказываю так, как услышала это в парламенте: «Видите ли, если самооборонца Кирилла Куликова об этом очень попросит российский бизнесмен Александр Бабаков, то очень может быть, что и Народная самооборона поддержат новое большинство ради сохранения спокойствия страны и самих себя». Было бы неприятно обнаружить, что российский бизнесмен Бабаков, чьи интересы якобы лоббировал сначала Кирилл Куликов, работая в Интерполе, а потом и Юрий Луценко, имеет настолько тесные контакты с Народной самообороной. Но пресса о таких контактах писала неоднократно.

Коммунисты ревнуют олигархов к "националистам"?

К слову, сегодня на брифинге лидер группы «За Украину» Вячеслав Кириленко сказал, что его группа не собирается входить в коалицию. Ранее считалось, что за участие в этой компании группа «За Украину» хотела для Кириленко кресло спикера и место лидера фракции. И вроде бы даже никто из «регионалов» не возражал, но просто не знали, куда деть Литвина. Так что пока с Кириленко не сложилось.

Но в общем без союза ПР и НУ–НС, как ни ряди, коалиция у Януковича не получается.

Гуляя по кулуарам, подошла послушать интервью главного украинского коммуниста Петра Симоненко. Знаете, каким был его главный месидж российскому телевидению? Украинские олигархи (из Партии регионов) договариваются с украинскими националистами (из НУ–НС). И это, по мнению, коммуниста, печальный исход выборов. Странно, раньше с этими же олигархами мирно сожительствовали сами коммунисты…

Закон о Регламенте: «регионалам» не хватило интеллекта?

Но главным комментируемым событием было принятие закона про Регламент Верховной Рады. Это был долгожданный закон. Там прописаны все этапы работы парламента, начиная с принятия присяги, открытия первой после парламентских выборов сессии, избранием президиума, формирования большинства и все остальное. И все-таки принятие этого закона было совершенно неожиданным. И журналисты принялись искать в нем актуальные политические мотивы.

Если многострадальный Регламент вдруг в преддверии переформатирования большинства принимают, значит это кому-то и зачем-то нужно. Кому и зачем? При этом представьте себе, ходят Андрей Кожемякин из БЮТ и Александр Ефремов из ПР (закон принят голосами и БЮТ, и ПР) с книжкой Регламента под мышкой, и оба говорят, что приняли очень нужный закон.

Кожемякин сказал, что закон про Регламент делает практически невозможным формирование коалиции на основе внефракционных депутатов. Вячеслав Кириленко («За Украину») сказал нечто противоположное: его группа не голосовала, поскольку они опасаются, что следующим шагом станет манипуляция, в результате которой появится возможность формировать коалицию на основе внефракционных депутатов (просто «прикупается» какое-то количество нардепов и обеспечивается необходимая биомасса для голосования). Такого же мнения придерживается самооборонец Тарас Стецькив. Правда, Роман Зварыч из НУ–НС, напротив уверен, что нунсовцы беспокоятся напрасно, Регламент содержит три нормы-предохранителя, которые не дают возможности создавать коалицию на основе внефракционных депутатов. Кроме того, имеется соответствующее постановление Конституционного суда. И поддержку «регионалами» этого закона он объяснил тем, что «этой партии всегда не хватало интеллекта».

Не знаю, как та с коллективным IQ Партии регионов, но один «регионал» мотивы голосования фракции таки объяснил. Александр Ефремов сказал, что для его партии открывается возможность затребовать список существующей коалиции с личными подписями каждого коалицианта (такая норма содержится в 61-й статье Регламента). То есть «регионалы» голосовали за Регламент как за возможность ревизии старой коалиции – с дальнейшим объявлением ее незаконной. Во всяком случае, так они объясняют.

Даже гурманы законодательства не сумели пока понять, чем объяснить внезапное прозрение парламентариев и их внимание к Регламенту. Понятно, что ключевыми и сегодня самыми чувствительными нормами этого уже закона являются нормы про образование коалиции и вхождение туда фракций. Возможно, настал момент единства ситуативного большинства, когда Регламент оказался нужным всем. В конце концов, сложные законы очень часто принимаются во времена таких пауз, как бы на политическом пике, когда их легче протолкнуть.

В ближайшие дни станет ясно, чем диктовался всплеск правовой совести и активности парламентариев: «честным и бескорыстным» желанием принять закон, который давно пора принять, или желанием использовать его нормы как уловки (например, создать фракцию «внефракционных депутатов» и включить ее в коалицию) для своих политических целей.

Маша Мищенко