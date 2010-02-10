Штаб Януковича: крики о «массовых фальсификациях» - это просто бред

Крымский штаб кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА называет неправдивыми заявления представителей Юлии ТИМОШЕНКО о массовых фальсификациях в регионе.

«Международные наблюдатели подтверждают, что выборы в Крыму прошли, в целом, нормально. Крики о «массовых фальсификациях» - это просто бред», - говорится в переданном УНИАН заявлении руководителя крымского штаба В.ЯНУКОВИЧА Анатолия МОГИЛЕВА.

Он отметил, что из-за надуманных придирок представителей БЮТ работа окружных комиссий в Крыму была практически парализована.

«Протоколы не передавались в ЦИК, сторонники ТИМОШЕНКО говорили о нарушениях избирательного процесса, устраивали PR-кампанию, акции массового неповиновения», - сказал руководитель крымского штаба В.ЯНУКОВИЧА.

По мнению А.МОГИЛЕВА, представители Ю.ТИМОШЕНКО в крымских окружкомах намеренно тормозили работу комиссий, стремясь использовать ситуацию в автономии как предлог для акций протеста общеукраинского масштаба.

Он назвал лживыми озвученные оппонентами цифры о количестве голосовавших на дому в Крыму избирателей. По месту жительства голосовали менее 3% жителей автономии, утверждают «регионалы».

«Наши оппоненты то пытаются усложнить процесс голосования на дому, то ставят под сомнение итоги голосования. Эти попытки отнять право голоса у людей со слабым здоровьем - просто фашизм, иначе не назовешь. Несмотря на голословные обвинения, мы и впредь будем настаивать, чтобы каждый украинец, которому трудно прийти на участок, мог написать заявление и проголосовать дома», - сказал А.МОГИЛЕВ.

В штабе считает, что Крым «проголосовал очень достойно и внес свою лепту в победу ЯНУКОВИЧА», и подчеркивают, что попытки пересмотреть результаты выборов «будут безуспешными».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

За В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам проработки 100% электронных протоколов.

Блок Юлии Тимошенко потребует пересчета голосов на всех избирательных участках крымской автономии, Донецкой и Луганской областей, заявил депутат парламента от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

В Крыму, по данным ЦИК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 78,24% избирателей (за Ю.ТИМОШЕНКО - 17,31%), в Донецкой области - 90,44% (Ю.ТИМОШЕНКО - 6,45%), в Луганской области - 88,96% (Ю.ТИМОШЕНКО - 7,72%).