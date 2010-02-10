Президент Латвии получил от Януковича приглашение на инаугурацию

Президент Латвии Валдис Затлерс позвонил Виктору Януковичу и поздравил с успехом на выборах Президента Украины. Он выразил надежду, что дружеские отношения между Украиной и Латвией и в дальнейшем успешно будут развиваться, сообщает пресс-служба Партии регионов.

Виктор Янукович в ответ пригласил Затлерса на церемонию инаугурации Главы Украинского государства. А Валдис Затлерс пригласил Януковича посетить Латвию в удобное для него время.