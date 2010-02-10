Янукович пригласил турецкого премьера на инаугурацию
17:24, 10 февраля 2010Политика
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Эрдоган поздравил с успехом
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Таип ЭРДОГАНА на инаугурацию новоизбранного Президента Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора В.ЯНУКОВИЧА и Р.ЭРДОГАНА.
Премьер-министр Турции поздравил В.ЯНУКОВИЧА с успехом на президентских выборах и выразил надежду, что украинско-турецкий диалог будет приобретать еще больший динамизм и эффективность.
Пользуясь случаем, В.ЯНУКОВИЧ пригласил Р.ЭРДОГАНА на церемонию инаугурации Президента Украины.
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