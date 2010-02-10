Томенко видит, что Ющенко спешит раздать слонов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО подчеркивает необходимость урегулирования на законодательном уровне процедуры перехода власти от одного Президента к другому.

Такое мнение он высказал сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Когда возникает ситуация, и в Украине появляется новый Президент, всегда есть искушение команды предыдущего Президента максимально использовать каждый последний день пребывания при власти для того, чтобы соблюсти свои интересы и интересы своей команды", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что обычно это делается вопреки интересам государства и здравому смыслу. По словам вице-спикера, если проанализировать последние указы Президента Виктора ЮЩЕНКО, то вполне очевидно, что после первого тура выборов абсолютное большинство указов главы государства - это документы, касающиеся присвоения рангов государственного служащего, указы о награждении и пр.

В качестве примера Н.ТОМЕНКО привел указ В.ЮЩЕНКО от 8 февраля относительно Академии педагогических наук, в соответствии с которым численность членов академии наук увеличена на 12 действительных академиков. Вторым таким примером, по словам вице-спикера, является указ Президента о Национальном совете по вопросам науки, инноваций и устойчивого развития Украины, в соответствии с которым одним из председателей совета является Виктор ИВЧЕНКО - муж главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО. Кроме того, отметил он, еще одним указом установлена предельная численность сотрудников секретариата Нацсовета по вопросам науки, инноваций и устойчивого развития в количестве 90 человек, и все они приравнены к государственным служащим.

"Еще более опасными с точки зрения интересов Украины являются указы об освобождении от должности ряда послов, которые не обеспечили соответствующее количество голосов за кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО", - сказал Н.ТОМЕНКО. Вице-спикер напомнил, что были освобождены послы Украины в Республике Бангладеш, Индии, Ирландии, Иране, Словакии Малайзии и других странах.

По словам Н.ТОМЕНКО, среди освобожденных послов много профессионалов, которые знают специфику именно этих стран.

"Очевидно, что в ближайшее время состоится ряд назначений, который будет предусматривать трудоустройство людей, являющихся сторонниками ЮЩЕНКО и имеющих соответствующего профессионального уровня", - добавил Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, идеально было урегулировать такие действия на законодательном уровне, но поскольку таких нормативно-законодательных актов нет, необходимо хотя бы обратить внимание на эти факты и просить Президента воздержаться от увеличения численности структур, количества академиков, орденоносцев и пр.