Янукович рассказал, с какими президентами встретится поскорее

Неофициальный победитель избирательной гонки Виктор Янукович обещает сделать приоритетными для Украины отношения с Россией и СНГ. “Наши страны тесно связаны - экономикой, культурой, историей”, - так Янукович объяснил свою позицию в обращении к народу Украины, обнародованном пресс-службой ПР. “Наши хозяйственные комплексы дополняют друг друга. Эти преимущества необходимо использовать ради наших народов”.

Вместе с тем Янукович обещает не просто декларировать приверженность Украины общечеловеческим ценностям, но и использовать опыт развитых стран в реорганизации работы политических институтов, в бизнесе, законодательстве, в гуманитарных вопросах.

Также лидер ПР, который в этом обращении впервые публично назвал себя “новым Президентом”, заявил, что намерен как можно быстрее встретиться с лидерами России, ЕС и США с целью налаживания новых рабочих отношений. “Это очень важно для Украины”, - подчеркивается в обращении.