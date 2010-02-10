Международные эксперты определили 10 приоритетов для Украины

Завершение реформы газового сектора, обеспечение независимости Национального банка и переход к таргетированию инфляции должны стать первыми шагами нового президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции были представлены рекомендации Международной комиссии независимых экспертов, программа действий на первый год после вступления на пост нового президента Украины. Их представили

старший исследователь Института ПЕТЕРСОНА по международной экономике (г. Вашингтон), сопредседатель комиссии Андерс ОСЛУНД, президент Центра экономического развития, сопредседатель комиссии Александр ПАСХАВЕР и директор Международного центра перспективных исследований Ольга ШУМИЛО.

Как отметил А.ПАСХАВЕР, после президентских выборов Украина будет иметь уникальную возможность провести реформы, которые создадут основу для постоянного экономического роста.

Так, по мнению экспертов, политический мандат нового президента, шок после недавнего глубокого экономического кризиса и недовольство общества текущим положением вещей образуют идеальные условия для проведения успешных реформ.

При этом эксперты считают, что Украине необходимо, во-первых, образовать новую организационную структуру, способную провести реформы, во-вторых, определить приоритеты реформирования и, в-третьих, использовать сотрудничество с международными организациями как «якорь» для проведения реформ.

Так эксперты предлагают создать Комиссию по вопросам реформ при Кабинете министров Украины под председательством вице-премьер-министра с соответствующими полномочиями. Комиссия по вопросам реформ должна иметь собственный бюджет и единственную цель: разработать и внедрить реформы. Совместно с Координационным бюро европейской и евро-атлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины комиссия должна стать проводником реформ от имени КМУ.

Далее эксперты отмечают необходимость четко сформулировать приоритеты реформ. Такими приоритетными заданиями эксперты считают, повышение эффективности государства; обеспечение финансовой стабильности; смягчение требований в отношении предпринимателей; повышение эффективности социальной политики.

После этого, по мнению экспертов, Украине следует воспользоваться своим международным потенциалом или внешней помощью для преодоления внутренних препятствий проведению реформ.

Экспертная комиссия определила три «якоря», которые могут помочь Украине в реализации стремления провести реформы: Международный валютный фонд, Европейский Союз и Всемирный банк.

В целом Международная комиссии независимых экспертов выделила десять приоритетов для Украины в 2010 году, среди которых: завершение реформы газового сектора; обеспечение независимости Национального банка Украины; переход к таргетированию инфляции; уменьшение расходов государственного бюджета; осуществление комплексного дерегулирования предпринимательской деятельности; подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом; возобновление приватизации; законодательное закрепление разрешения на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения; принятие Закона Украины «О доступе к публичной информации»; завершение принятия современного коммерческого законодательства.

Справка УНИАН. Международная комиссия независимых экспертов создана в сентябре 2009 года для подготовки программы действий Украины после президентских выборов. Инициаторами ее создания были Андерс ОСЛУНД и Александр ПАСХАВЕР, которые стали сопредседателями комиссии. Членами комиссии являются ведущие международные и украинские ученые, политики и юристы. Работа комиссии была профинансирована Министерствами иностранных дел Швеции и Нидерландов. Поддержку оказала также Программа развития ООН. Международный центр перспективных исследований выполнил функцию секретариата комиссии.