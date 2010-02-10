Янукович обратился к Тимошенко: народ уже устал ждать

Виктор Янукович призывает премьера Юлию Тимошенко уйти в отставку, а членов коалиции - заявить о ее приостановлении.

"Для того, чтобы реорганизовать правительство, важно создать новую правящую коалицию в Верховной Раде. Согласно Конституции, это сложный переговорный процесс, а времени у нас мало. Народ уже устал ждать", - говорится в обращении Януковича, размещенном на сайте ПР .

"Поэтому я официально обращаюсь к премьер-министру - призываю уйти в отставку и перейти в оппозицию, а также к членам коалиции - объявить о приостановлении деятельности коалиции для того, чтобы я мог начать переговоры с разными фракциями по вопросу формирования нового правительства", - добавил он.

Янукович напомнил Тимошенко, что "основа демократии - это воля народа, демократические лидеры всегда принимают результаты народного волеизъявления".

"Стране не нужен еще один политический кризис. Народ четко высказался в пользу смены власти. И премьер должен принять правильное решение и уйти в оппозицию", - заявил лидер "Регионов".

"Это - единственный достойный сценарий реализации воли народа и еще одно доказательство того, что Украина - демократическая страна не на словах, а на деле", - добавил он.

Янукович уверил, что не будет спешить с кардинальными политическими реформами: "И только, если я пойму, что в существующей политической системе больше нет потенциала, что она тормозит реформы - только тогда я предложу обществу конституционные изменения".

"Как новый президент, я считаю, что задачу возрождения Украины вполне возможно выполнить. Я уверен, что у нас есть хорошие перспективы экономического роста и Украина может стать одной из благополучных стран Европы", - заявил лидер "Регионов".

"Я объединю Украину, наведу порядок в власти, предоставлю каждому украинцу возможность благополучно жить и работать в стабильной стране, которую уважают наши соседи и весь мир! Это и есть моя главная цель как президента Украины", - уверил он.

Янукович еще раз поблагодарил народ за то, что доверил ему "свои надежды на будущее". "Обещаю, что оправдаю доверие и ожидание людей", - добавил он.

"Украинская правда"