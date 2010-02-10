Эксперт: И Янукович, и Тимошенко недооценили реформу в ЖКХ

Популизм, невыполнимые обещания и отсутствие четкого плана реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства страны привели лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА к неубедительной победе, а лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО – к поражению на выборах Президента Украины. Такое мнение высказал УНИАН лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, если бы хоть один из кандидатов выступил с конкретными предложениями о том, как изменить постсоветскую систему взаимоотношений в ЖКХ, чтобы люди смогли гарантированно получать качественные услуги за разумные деньги и имели возможность платить только за то, что они получают, – люди бы массово не голосовали против всех.

«Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что 84,7% городского населения Украины считают проблему ЖКХ достаточно серьезной, чтобы на нее обратили внимание политики, при этом 33% респондентов заявили о своей однозначной поддержке кандидата в президенты, который предложил бы четкий план реформирования отрасли и занялся приведением в порядок теплообеспечения и горячего водоснабжения. Голоса этих людей могли серьезно повлиять на исход выборов. Но, к величайшему сожалению, оба кандидата пошли по проторенной дорожке пустых обещаний, которая и привела их к такому результату», – отметил В.ЯКОВЕНКО.

Справка. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Появление организации обусловлено спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» функционируют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время.