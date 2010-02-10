Тимошенко обещают встречу с Януковичем, если она извинится

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ может встретиться с Юлией ТИМОШЕНКО в случае ее публичных извинений перед ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, может ли В.ЯНУКОВИЧ встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО, А.ГЕРМАН ответила: «Я думаю, что да». При этом А.ГЕРМАН подчеркнула, что это может произойти после публичных извинений Ю.ТИМОШЕНКО.

«Она должна выйти перед камерами и сказать: я говорила неправду, я обманывала людей, я обвиняла, не имея на то оснований», - сказала А.ГЕРМАН.