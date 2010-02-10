Азаров говорит, что в Госказначействе - «нуль»

Заместитель председателя Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет, что на счетах Государственного казначейства остался «нуль».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

Он утверждает, на сегодняшний день на едином расчетном счете госказначейства есть лишь около 1 млрд. грн. и 35 млн. дол.

«Это при долгах, которые необходимо погасить в феврале. В частности, 2,5 млрд. грн. составляют лишь бюджетные выплаты, а также плюс около 1 млрд. дол. необходимо заплатить за газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он объяснил, что в макроэкономическом общегосударственном измерении 1 млрд. грн. и 35 млн. дол. означают «ноль».

Н.АЗАРОВ также уточнил, что для нормального функционирования системы госказначейства на счете должно быть, по меньшей мере, 10 млрд. грн.

«Это означает, что государство сегодня не имеет никаких средств. Вот что оставила Юлия ТИМОШЕНКО украинскому народу. И за этот хаос она предлагает народу бороться, чтобы остаться у власти», - заявил он.