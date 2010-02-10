Сторонникам Януковича под ЦИК демонстрируют советскую хронику
Люди стоят третий день
На площади Леси Украинки возле здания Центральной избирательной комиссии продолжается митинг сторонников кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на площади находится около 5 тыс. митингующих с флагами Партии регионов.
Они слушают фонограмму песен Таисии ПОВАЛИЙ и скандируют «Янукович!». На мониторах демонстрируется архивная хроника Советской Украины, в частности за 1950 год, а также фрагменты из выступлений В.ЯНУКОВИЧА и других членов Партии регионов.
Как сообщал УНИАН, сторонники Партии регионов проводят акцию возле ЦИК в поддержку «выбора украинского народа» уже третий день.
ЦИК обработала уже 100% протоколов: за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.