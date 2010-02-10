Сторонникам Януковича под ЦИК демонстрируют советскую хронику

На площади Леси Украинки возле здания Центральной избирательной комиссии продолжается митинг сторонников кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на площади находится около 5 тыс. митингующих с флагами Партии регионов.

Они слушают фонограмму песен Таисии ПОВАЛИЙ и скандируют «Янукович!». На мониторах демонстрируется архивная хроника Советской Украины, в частности за 1950 год, а также фрагменты из выступлений В.ЯНУКОВИЧА и других членов Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сторонники Партии регионов проводят акцию возле ЦИК в поддержку «выбора украинского народа» уже третий день.

ЦИК обработала уже 100% протоколов: за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.