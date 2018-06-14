Воскрешение консорциума: Янукович уже приготовился отдать трубу России?

НАК “Нафтогаз” будет трансформирован в технологическое подразделение Газпрома… Беларусь получает газ по более дешевой цене и в этом году завершает передачу 50% своей ГТС России…Не существует трехстороннего формата консорциума…

Сейчас, находясь на конференции в Минске в Беларуси, читаю новости о том, что новая власть готова предложить России, Европе и Нафтогазу по 33,3% в консорциуме по управлению ГТС. По моим данным, офис консорциума будет находиться в пресловутом швейцарском кантоне Цуг, там же, где и офис «РосУкрЭнерго», Северного потока и Южного потока.

Как и предполагал , обещание консорциума и «дешевого» – чуть выше, чем у Беларуси газа – не было пустой политической риторикой. Выигравший выборы кандидат в президенты принялся его реализовать еще до официального объявления результатов выборов…

И это еще раз подтверждает истину: крупный капитал (идея консорциума выгодна прежде всего собственникам газоемких отраслей, а именно группе Фирташа – Бойко) в стремлении поднять норму прибыли не способен мыслить категориями национального интереса и национальной безопасности. В случае реализации проекта, мы получим якобы более дешевый газ… Вот, мол, Беларусь получает газ по более дешевой цене, но в этом году завершает передачу 50 процентов своей газотранспортной системы России.

А где гарантия, что получив свои 50 процентов, РФ не начнет проводит иную ценовую политику? Или же не потребует дальнейшей передачи следующих 50 процентов, если белорусское руководство захочет продержаться на этом субсидициарном режиме? Пример текущего года показывает: сколь бы глубока не была политическая солидарность Беларуси с Россией, у северного партнера действует принцип: дружба дружбой, а денежки врозь. Они подписали таможенный союз, а надежды белорусских руководителей на большие объема нефти по вменяемой цене оказались обманутыми.

Я пишу о Беларуси потому, что российская сторона не раз намекала на такой вариант сотрудничества с Украиной, как с Беларусью. Он очень простой: мы вам – трубы, вы нам – «дешевый» газ. Но мыслящим людям история газовых отношений этих стран может служить прекрасным и пока чужим уроком.

Вторая модель сотрудничества – Газотранспортный консорциум. Фактически – реанимация той схемы, которая была обозначена в 2002 году в совместном заявлении Кучмы, Шредера и Путина и которая предполагала трехсторонний формат создания консорциума Украина – Россия – Германия. Как мы знаем, еще не успели высохнуть чернила на подписанном в Санкт-Петербурге трехстороннем заявлении, как российская сторона вынесла из еще не начавшегося трехстороннего процесса немецкого партнера, сказав, немецкой стороне, что сначала мы решим вопросы в двухстороннем порядке, а потом вы присоединяйтесь. Последовавшая по этому поводу фраза бывшего посла Германии в Украине, что ФРГ не сядет за стол, где уже двое отобедали, – считается хрестоматийной. Всем, кто мало-мальски интересуется энергетической политикой, ясно: трехсторонний формат консорциума – это не больше, чем декларация со стороны России. Истинная цель РФ: через ту или иную форму кооперации, приватизации установить контроль над украинской ГТС.

И есть третий, самый откровенный формат: консорциум на двоих, где сам консорциум будет своеобразной ширмой, а НАК «Нафтогаз» будет трансформирован в технологическое подразделение Газпрома.

И, к сожалению, после всего – двух газовых войн, ничегонеделанья украинской стороны, с учетом той непрозрачности в нефтегазовом секторе Украины, в силу того, что в 2009 году украинская сторона ничего не сделала для реализации брюссельских договоренностей, – Еврокомиссия и европейские компании снизили свой интерес к Украине. Высока вероятность того, что ЕС и Германия весьма благосклонно отнесутся к подобным инициативам России. Такая позиция дистанциирования со стороны ЕС является глубоко ошибочной, и они в случае ее «успеха» заплатят высокую цену, но Украине вряд ли от этого легче.

Россия, понимая этот нюанс – утрату интереса ЕС к Украине, – активизировалась. Ведь понятно, что Партия регионов в своем пожелании консорциума озвучивает не столько свои, сколько позиции Российской Федерации. Говоря о консорциуме, «Регионы» ретранслируют российские подходы.

Передача трубы – антигосударственный шаг. Временные ценовые преференции не принесут пользы госпредприятиям в бюджет. Потому что любые прибыли будут распределять через непрозрачные схемы в приватных интересах инициатора подобных идей.

Могу предположить, что если такой формат начнет реализоваться, то это приведет к конфликтам в Партии регионов. Интерес группы Фирташа – Бойко войдут в противоречия с группой Азарова. Первые хотят минимизировать налогообложение. В то время как интерес группы Азарова, который будет возглавлять финансовый блок правительства, состоит в противоположном. Знаю, что в прошлом эти интересы сталкивались. Так что вряд ли консорциум будет консолидировать всех представителей крупного бизнеса. Ну а что касается прозвучавших заявок, что якобы консорциум предотвратит строительство «Норд-стрима», то это полная безграмотность.

В Партии регионов не читают документов – ни Концепции национальной безопасности России, ни Концепции энергетической безопасности России. В пылу предвыборных баталий им было некогда посмотреть в обновленную версию энергетической стратегии России, которая принималась в ноябре 2009 года. Если бы они почитали эти документы, то поняли бы, что строительство Северного и Южного потоков – приоритетные проекты Российской Федерации. Янукович не премьер-министр и не президент России, чтобы подвергать ревизии национальные проекты Российской Федерации. И Северный, и Южный потоки – это проекты, базирующиеся на политике. Одна из целей информационно-пропагадистской шумихи вокруг этиъ проектов – склонить Украину к передаче своей ГТС, но это вовсе не значит, что от обоих проектов Россия откажется.

Действительно, сомнительным выглядит Южный поток. Но Северный – будет активно проталкиваться, ведь уже подписаны контракты, и если поставки газа не начнутся, то Газпром понесет штрафные санкции. Не случайно, Северный поток еще с 2005 года был переориентирован с ресурсной базы Штокманского месторождения (его разработка снова отложена), ради которого он и замышлялся в 90-х годах, на ресурсную базу стареющих месторождений Западной Сибири. Поэтому российская сторона от строительства «Норд-стрима» отступать не будет, что бы там ни говорил Янукович.

Вообще, Россия работает над созданием диверсификационной системы экспорта своих энергоносителей. В этом серьезный интерес целого круга лиц, начиная с топ-менеджмента энергетических кампаний и заканчивая политическими фигурами. Они просто зарабатывают на этом деньги. Газпром не скрывает, что вкладывает огромные средства в трубопроводные системы и неадекватно скромные – в добычу. В то время как целесообразно было бы как раз наоборот.

К сожалению, Партия регионов живет в старой системе координат. Этим частично объясняются неадекватные с точки зрения госинтересов заявки – то Янукович хочет вступить в Северный и Южный потоки, то создает консорциум, то хочет приостановить Северный поток. Также все эти хаотичные движения диктуются корпоративными интересами внутри партийной структуры. Паразитарно-пиратская природа клана такова, что они пытаются прилепиться к чему-то, где можно что-то финансово отсосать.

Надеются, что, поступившись интересом государства, им дадут воспользоваться финансовыми потоками. Дадут ли им то, что они хотят? Если да, то число лиц, которые смогут этим воспользоваться, будет очень ограничено. А остальные будут довольствоваться пиратством, а скорее мародерством (учитывая состояние экономики) внутри страны…

Что касается проектов, которые были движением в Европу… Не исключено что Брюссельская декларация по модернизации ГТС будет свернута. Но это не только потому, что пришла новая власть. Действующее правительство подписало ее, но тут же ввязалось в ненужные споры, не сделав больше ни одного шага для ее реализации.

Могу ли я предположить, что будущий Президент и новое правительство будут делать шаги в реформировании газовой сферы? Есть своеобразная лакмусовая бумажка, которая покажет перспективы и подходы со стороны новой власти к реализации Брюссельской декларации. Этот индикатор – законопроект об основных положениях функционирования газового рынка в Украине. Он был разработан с помощью европейских экспертов, это, по сути, имплементация в наше законодательство второй газовой директивы ЕС. Если будущий Президент и правительство обеспечат его прохождение и принятие в том виде, в котором проект зарегистрирован, – это будет говорить об их приверженности реформированию газового сектора Украины в соответствии с европейскими нормами.

Михаил Гончар