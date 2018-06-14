Скачок инфляции в Украине: сахар придал горечи

Январь продемонстрировал скачок инфляции, причем самый существенный в годовом исчислении. Так, по данным Госкомстата, индекс потребительских цен против 0,9% в декабре п.г. (к ноябрю 2009 года) в январе 2010 года ускорился до 1,8% (к декабрю 2009 года). Такое стремительный прыжок наводит на мысль, что экономические проблемы в Украине далеки от разрешения. Особенно, если учесть, что основной причиной называется рост цен на продовольствие…

Сахар придал горечи

Власть объясняет положение дел сезонным подорожанием ряда товаров, в частности, сахара и молокопродуктов, что является отголоском ситуации на мировом рынке, а также носит политический характер. Кроме того, на уровень инфляции оказал давление и рост цен на горюче-смазочные материалы.

«Цена на сахар увеличилась на 14,7% … Это произошло в результате как действия объективного фактора – роста цен на мировом рынке, так и под воздействием попыток производителей использовать внешние ценовые и внутренние политические факторы для собственной пользы и обеспечить покрытие недополученных прибылей в предыдущие периоды резким повышением цен», - отмечает министр экономики Богдан Данилишин.

Стоит обратиться к цифрам. По данным Госкомстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2% против предыдущего месяца. Больше всего (на 14,7% и 14,3%) подорожали сахар и овощи. На 9,8-6,2% выросли цены на сыры, молоко, кисломолочную продукцию и масло (ряд экспертов это объясняют ростом расходов на хранение продукции из-за суровой зимы). На 3,6-2,0% подорожали яйца, фрукты, маргарин и масло. Вместе с тем, на 1,1% подешевели животные жиры. Что касается тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, то они выросли всего на 0,4%. Как видно, основное удорожание, действительно, приходится на продуктовый ряд. И показатели малоутешительны.

Между тем, эксперты усматривают в отчете Госкомстата не только отрицательные моменты. Так, аналитики инвестиционной компании «Сократ» считают, что ускорение инфляции является позитивным фактором для производителей, хотя оказывает давление на процентные ставки и стабильность национальной валюты.

В компании отмечают, что инфляционный скачок является результатом дефицита на рынках сахара и молочных продуктов, что в дальнейшем спровоцирует повышение стоимости и на другие продовольственные товары, в меньшей степени виновата монетарная ситуация.

Подорожание продуктов, в частности сахара и молокопродуктов, эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь связывает с отменой в конце ноября 2009 года льгот по уплате НДС, но и сезонный фактор он не отрицает. Если в декабре снижение реальных доходов украинцев в 2009 году уменьшило его влияние, так как украинцы в праздники тратили меньше обычного, тем самым не подогревали спрос, то в январе рост инфляции вызван, в основном, увеличением расходов на производство продукции.

Без политики не обошлось

Но и политику не стоит сбрасывать со счетов. Еще в конце 2009 года всем было понятно, что собственных запасов сахара Украине до завершения маркетингового года не хватит и следует ожидать роста цен на сладкий продукт, почему же данный вопрос стал особо остро именно перед первым туром выборов президента?..

«Это не была новость, которая вдруг появилась в середине января и привела к росту цен. В то же время, когда ее раструбили на фоне политической неопределенности, возможно, она вызвала большую панику, и цены выросли значительней, чем могли бы при политически спокойной ситуации», - подчеркивает А.Жолудь.

С ним согласны и другие эксперты, которые полагают, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация на рынке сахара – «искусственное явление». Как отметил первый заместитель министра аграрной политики Юрий Лузан, рынок сахара сегодня насыщен. Учитывая объем производства в текущем году, импорт 260 тыс. тонн тростникового сахара-сырца по льготной квоте в рамках ВТО, а также планируемый импорт сахара вне льготной квоты, Украина полностью обеспечена сахаром до конца текущего маркетингового года. При этом, по словам Ю.Лузана, на 1 сентября 2010 года министерство прогнозирует переходящие запасы сахара в объеме 460 тыс. тонн.

По мнению заместителя министра аграрной политики Ивана Демчака, «эта проблема искусственно создана посредниками».

Несладкий прогноз

Искусственно, или не искусственно, но аграрии предупреждают - сахаросодержащие продукты подорожают на 25-70% в феврале-апреле 2010 г. Как отмечает президент Аграрной палаты Украины Дмитрий Березовский, речь идет о кондитерских, хлебобулочных изделиях и др.

По его мнению, высокая стоимость сахара и патоки на внутреннем рынке может негативно сказаться на экспортных возможностях кондитерской промышленности, например, привести к снижению конкурентоспособности одного из основных украинских экспортных товаров – карамели.

И еще один момент, раз уж мы заговорили о гвозде инфляционного скачка. По мнению международных экспертов, в нынешнем году мировой дефицит сахара составит более 12 млн. т, на 43% больше, чем ожидалось ранее. Поэтому во II полугодии не стоит ожидать стабилизации цен на сахар ни в мире, ни в Украине…

Что касается прогнозов на будущее, то, по мнению А.Жолудя, в феврале следует ожидать дальнейший сезонный срост цен на продукты питания, в первую очередь, это касается овощей и фруктов. Но уже с апреля увеличится влияние административно регулируемых услуг. «После того, как произойдет смена президента, будет назначен новый Кабинет министров, когда начнут принимать различные законы и постановления, которые окажут давления, в т.ч. на ценовую ситуацию, то тогда будет увеличиваться влияние политики. Сейчас же это - сезонные вещи», - отмечает А.Жолудь.

В свою очередь, эксперт центра «CASE-Украина» Ольга Кравец считает, что в 2010 году основное влияние на инфляцию будет оказывать именно повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а вот цены на продукты питания будут относительно стабильными. Она также не исключает роста цен на продукцию тех секторов экономики, где наблюдается определенная монополизация. «Мы ожидаем инфляцию на уровне 12-13%, не больше, если, конечно, не случится ничего непредвиденного», - спрогнозировала О.Кравец.

По прогнозу «Сократа», среднегодовой индекс потребительских цен в 2010 году вырастет в Украине на 15%.

Остается только отметить, что международные эксперты, старательно расписывая прогнозы не только на ближайший год, а минимум на 5 лет, подчеркивают, что продовольственный вопрос очень остро станет на планете. А это означает дальнейший рост цен на продукты питания со всеми вытекающими последствиями. Если учесть украинскую политическую составляющую, которая уже не один год гробит на корню аграрный сектор, то для нас ближайшие перспективы, как и для дальнейшего, рисуются отнюдь не в розовом свете…

Алексей Савченко, Елена Быстрицкая УНИАН-экономика