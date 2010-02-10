Янукович победил в 10 регионах, Тимошенко – в 17 (данные по областям)

В.ЯНУКОВИЧ победил в 10 регионах, а Ю.ТИМОШЕНКО – в 17.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов.

В Крыму за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 78,24% избирателей (за Ю.ТИМОШЕНКО – 17,31%), в Днепропетровской области В.ЯНУКОВИЧА поддержали 62,7% (Ю.ТИМОШЕНКО – 29,13%), в Донецкой области - 90,44% (Ю.ТИМОШЕНКО - 6,45%), в Запорожской области – 71,5% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,22%), в Луганской области – 88,96% (Ю.ТИМОШЕНКО - 7,72%), в Николаевской области – 71,53% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,95), в Одесской области – 74,14% (Ю.ТИМОШЕНКО – 19,52%), в Харьковской области – 71,35% (Ю.ТИМОШЕНКО – 22,43%), в Херсонской области – 59,98% (Ю.ТИМОШЕНКО – 33,73%), в городе Севастополе за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 84,35% избирателей (Ю.ТИМОШЕНКО – 10,38%).

За Ю.ТИМОШЕНКО в Винницкой области проголосовали 71,10% избирателей (за В.ЯНУКОВИЧА – 24,26%), в Волынской области Ю.ТИМОШЕНКО поддержали 81,85% (В.ЯНУКОВИЧА – 14,01%), в Житомирской области – 57,50% (В.ЯНУКОВИЧА – 36,70%), в Закарпатской области – 51,66% (В.ЯНУКОВИЧА – 41,55%), в Ивано-Франковской области – 88,89% (В.ЯНУКОВИЧА – 7,02%), в Киевской области – 69,71% (В.ЯНУКОВИЧА – 23,61%), в Кировоградской области – 54,66% (В.ЯНУКОВИЧА – 39,61%), во Львовской области – 86,20% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,60%), в Полтавской области – 54,20% (В.ЯНУКОВИЧА – 38,99%), в Ривненской области – 76,24% (В.ЯНУКОВИЧА – 18,91%), в Сумской области – 62,89% (В.ЯНУКОВИЧА – 30,40%), в Тернопольской области – 88,39% (В.ЯНУКОВИЧА – 7,92%), в Хмельницкой области – 69,74% (В.ЯНУКОВИЧА – 24,94%), в Черкасской области – 65,37% (В.ЯНУКОВИЧА – 28,84%), в Черниговской области – 63,63% (В.ЯНУКОВИЧА – 30,95%), в Черновицкой области – 66,47% (В.ЯНУКОВИЧА – 27,64%), в Киеве Ю.ТИМОШЕНКО поддержали 65,34% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,72%).

В зарубежном избирательном округе за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали 60,57% избирателей.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).