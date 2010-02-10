В НУ-НС советуют Тимошенко идти в отставку: ведь «вынесут вперед ногами»

Кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО должна признать результаты выборов Президента и подать в отставку с должности премьер-министра Украины.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат от “Нашей Украина – Народной самообороны” Тарас СТЕЦЬКИВ.

Он отметил, что «третий день молчания премьер-министра Украины настраивает на минорный лад». Т.СТЕЦЬКИВ называет странным поведение Ю.ТИМОШЕНКО в ситуации, когда «весь мир уже признал результаты выборов». По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно должна понимать, что «суды бесперспективны в принципе».

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что молчание Ю.ТИМОШЕНКО связано с тем, что она не приняла окончательного решения, какой из вариантов выбрать – «или идти в оппозицию, или ожидать, пока ее отправят в отставку, или пробовать договариваться».

По мнению депутата от НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО «должна подать в отставку и перейти в оппозицию”. “И это было бы цивилизованно, это был бы прецедент, это было бы полезно для государства», - подчеркнул он.

По его словам, уход в оппозицию дал бы Ю.ТИМОШЕНКО и ее политической силе «политическую перспективу». «В противном случае – затягивание ничего не дает, ведь все равно вынесут вперед ногами, и при этом будут говорить: «она зубами держалась за кресло, потому что для нее власть - самое главное в жизни», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, по результатами обработки 100% электронных протоколов, за кандидата на должность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.