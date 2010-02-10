ЦИК обработал 100% электронных протоколов

За кандидата на должность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам проработки 100% электронных протоколов.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 268 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 340 избирателей.

Таким образом, разрыв между двумя кандидатами составляет 3,48% голосов.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).