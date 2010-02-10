Депутаты наконец утвердили регламент Верховной Рады

Украинский парламент принял Закон Украины «О регламенте Верховной Рады».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 368 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, поддержали принятие документа 170 депутатов от Партии регионов, 140 – от БЮТ, 7 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина и 5 – внефракционных.

Данным законом утверждается регламент Верховной Рады, действующий с 19 сентября 2008 года.