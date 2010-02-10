Сторонники Януковича подтягиваются к ЦИК

Сторонники кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА собираются на митинг на площади Леси Украинки, где находится здание Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади находится около трех тысяч человек под флагами Партии регионов. Люди продолжают подходить.

В настоящее время митинг начался. Ведущая объявила, что митинг проходит в поддержку «выбора украинского народа».