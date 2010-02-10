«Где ВОНА?»: молчание Тимошенко вызывает спекуляции

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко необычно долго не выходит на публику и не комментирует результаты выборов. Обозреватели допускают: она не была психологически готова к поражению.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук уверена, что обжаловать результаты второго тура голосования и признать выборы недействительными у Юлии Тимошенко не выйдет, потому что избирательный закон позволяет это сделать лишь на отдельных участках, а не в округах.

В свою очередь Конончук уверена, что ажиотаж с обжалованием результатов Тимошенко необходим, чтобы не показать политическую слабость и как можно дольше сохранить должность премьер-министра. «Если она сложит оружие и скажет, что все в порядке, то от нее многие отвернутся. Чем дольше команда Тимошенко будет затягивать процедуру окончательного объявления результатов выборов, тем больше они выигрывают времени, чтобы влиять в парламенте и консолидировать тех, кто сомневается, вокруг себя», говорит Светлана Конончук. По ее мнению, таким образом Юлия Тимошенко может сохранить нынешнюю коалицию в парламенте, чтобы та обеспечивала ее спокойствие на премьерской должности.

Эксперт убеждена, что многодневное молчание лидера БЮТ после выборов свидетельствует также о том, что она не была психологически готова к поражению и не предусмотрела для действий план «Б». Но после паузы Тимошенко снова появится на экранах, чтобы электорат не терял к ней внимания. «Это время используется для разработки новой стратегии сохранения Тимошенко и правительства Тимошенко», - сказала эксперт Украинского независимого центра политических исследований

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