Ющенко второй раз переписал указ об увольнении Авакова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова изменил формулировку в тексте указа об отставке председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

На официальном сайте главы государства появилась старая редакция указа №116/2010: “В соответствии с частью десятой статьи 118 Конституции Украины принять отставку председателя Харьковской областной государственной администрации АВАКОВА Арсена Борисовича”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром указ за этим же номером (№116/2010) содержал формулировку: «В соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины освободить АВАКОВА Арсена Борисовича от должности председателя Харьковской областной государственной администрации».

А указ за этим же номером (№116/2010), обнародованный вечером 5 февраля на официальном сайте главы государства, был в такой редакции: «В соответствии с частью десятой статьи 118 Конституции Украины принять отставку председателя Харьковской областной государственной администрации АВАКОВА Арсена Борисовича».

В тот же день после выхода указа №116/2010 А.АВАКОВ заявил, что считает его незаконным, уточнив позже, что «с высокой вероятностью» подаст в отставку после того, как получит документ на руки. А.АВАКОВ сообщил, что не подавал заявления об отставке.

По информации заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО, по состоянию на 8 февраля А.АВАКОВ не получал оригинала указа Президента Украины о «принятии отставки».

3 февраля Харьковский облсовет на 53-й сессии выразил недоверие председателю облгосадминистрации А.АВАКОВУ. Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. За это решение проголосовали 105 депутатов из 107 присутствующих (в облсовете 150 депутатов). На сессии депутаты не заслушивали отчет губернатора.

Свое решение они мотивировали, в частности, тем, что А.АВАКОВ использовал административный ресурс во время выборов Президента Украины.

В 2006 году депутаты Харьковского облсовета уже выражали недоверие А.АВАКОВУ. Верховный Суд Украины тогда отменил решение облсовета как принятое с нарушением.