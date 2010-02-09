Заседание Кабмина перенесли

Очередное заседание Кабинета министров Украины, которое должно было состояться завтра, 10 февраля, перенесено на четверг, 11 февраля.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

Источник отметил, что перенесение заседания связано с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и другие члены правительства планируют завтра присутствовать на похоронах генерального конструктора запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» имени А.Г.Ивченко Федора Муравченко.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, генеральный конструктор ЗМКБ "Прогресс" Ф.Муравченко ушел из жизни 8 февраля на 81-м году жизни.

Похороны Ф.М.Муравченко состоятся завтра на Капустном кладбище Запорожья.