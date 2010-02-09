Ющенко напоследок отменил еще одно решение Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ №130/2010 о приостановлении действия постановления Кабинета министров от 27 января 2010 г. №61, согласно которому уставный капитал Государственного ипотечного учреждения увеличивался на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Об этом сказано в Указе Президента, обнародованном на его официальном сайте.

В документе отмечено, что данное постановление Кабмина не соответствует Конституции Украины. В частности, согласно Конституции, исключительно законами устанавливаются госбюджет и бюджетная система Украины, законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности.

Учитывая, что на время вступления в силу постановления правительства №61 закон о госбюджете на текущий год не был принят, Кабмин перебрал на себя полномочия Верховной Рады, которая согласно ст.75, пп.3 и 4 части первой ст.85 Конституции является единственным органом законодательной власти, исключительным полномочием которого является утверждение госбюджета.

Кроме того, Указом предусматривается признать недействительным Указ Президента от 20 ноября 2009 г. №949 «О приостановлении действия постановления Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2009 года №1068».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (постановление №61 от 27 января 2010 г.) на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Увеличение уставного капитала должно проходить за счет средств Стабилизационного фонда госбюджета, которые планируется получить от размещения шестимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 21,3% годовых.

Вышеуказанным документом правительство отменило постановление №1068 от 30 сентября 2009 года, которым планировалось увеличить уставный капитал ГИУ на 1 млрд. грн. Действие сентябрьского постановления было приостановлено Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 20 ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне 2009 г. Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля 2009 г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.