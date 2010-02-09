Патриарх Кирилл: все верные чада РПЦ должны молиться за Украину

Глава Российской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что после президентских выборов в Украине закончиться «период потрясений и нестабильности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патриарха Кирилла, об этом говорится в его обращении к народу Украины.

«Ваш выбор свершился. Надеюсь, что вместе с прошедшим голосованием постепенно уйдет в историю период потрясений и нестабильности. Настает время переходить от слов к делу. И тем, кто поддержал победившего кандидата, и тем, кто сделал другой выбор, предстоит рука об руку трудиться ради достойного устроения жизни страны и народа», - говорится в обращении.

«На новоизбранного Президента сейчас возлагаются немалые надежды. Но Украине предстоит пройти очень нелегкий путь. Страна долгое время пребывает в сложном политическом и экономическом состоянии. Поэтому все верные чада Русской православной церкви должны сегодня молиться за Украину. Пусть наша общая молитва поможет нашим братьям и сестрам преодолеть испытания, выпавшие на их долю», - говорится в документе.

По мнению Кирилла, больше всего будущее Украины зависит от самих ее граждан.

«Ни одна страна мира не вправе указывать вам, что делать и как жить. Убежден, что древний Киев и в целом Украина всегда пребудут важнейшим центром восточнохристианского мира, открытым к сотрудничеству со всеми ближними и дальними, особенно с народами, скрепленными общей историей и общей верой», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время телефонного разговора поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с успехом на выборах Президента Украины.